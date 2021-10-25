Указ главы Республики Калмыкия от 25 октября 2021 года № 169 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

В соответствии с предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия от 19 октября 2021 года № 35 "О значении показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-2019 на территории Республики Калмыкия" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112, от 22 апреля 2020 года № 124, от 29 апреля 2020 года № 126, от 11 мая 2020 года № 134, от 19 мая 2020 года № 137, от 22 мая 2020 года № 139, от 4 июня 2020 года № 146, от 19 июня 2020 года № 153, от 26 июня 2020 года № 157, от 7 июля 2020 года № 171, от 10 июля 2020 года № 174, от 24 июля 2020 года № 180, от 7 августа 2020 года № 188, от 21 августа 2020 года № 193, от 3 сентября 2020 года № 197, от 4 сентября 2020 года № 198, от 15 сентября 2020 года № 205, от 18 сентября 2020 года № 223, от 2 октября 2020 года № 241, от 16 октября 2020 года № 251, от 21 октября 2020 года № 253, от 30 октября 2020 года № 272, от 13 ноября 2020 года № 296, от 27 ноября 2020 года № 312, от 11 декабря 2020 года № 314, от 23 декабря 2020 года № 360, от 15 января 2021 года № 3, от 11 февраля 2021 года № 11, от 12 марта 2021 г. № 43, от 26 марта 2021 года № 57, от 9 апреля 2021 года № 61, от 7 мая 2021 года № 77, от 28 мая 2021 года № 89, от 18 июня 2021 года № 103, от 16 июля 2021 года № 117, от 13 августа 2021 года № 135, от 24 сентября 2021 года № 146) следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 1 слова "24 октября 2021 года" заменить словами "28 ноября 2021 года";

1.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Запретить проведение на территории Республики Калмыкия театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением проведения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при условии одновременного присутствия граждан не более 75% от общей вместимости места проведения мероприятия.";

1.3. дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

"1.4. Установить, что с 1 декабря 2021 года проведение церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, розничная торговля непродовольственными товарами в объектах с площадью свыше 100 кв.м. (кроме аптек, автозаправочных станций), а также деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей по предоставлению продуктов питания и напитков (код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) - 56), деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (ОКВЭД - 90), деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (ОКВЭД - 93), физкультурно-оздоровительная деятельность (ОКВЭД - 96.04), деятельность по организации конференций и выставок (ОКВЭД - 82.3), деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД - 96.02) осуществляются при условии соблюдения следующих ограничений:

1) Наличие у всех посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус" (далее - QR-код), либо медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев), либо медицинского документа, подтверждающего отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до посещения соответствующих объектов.

2) Обеспечение проведения проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус" и соответствия инициалов и даты рождения посетителя, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность такого гражданина.";

1.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать гражданам в возрасте старше 60 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, соблюдать режим самоизоляции:

с 25 октября 2021 года по 28 ноября 2021 года.";

1.5. в пункте 5.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"5.5. Перевести не менее 50 % работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы, включая работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа категорий граждан, указанных в пункте 4 настоящего Указа, за исключением:";

дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования работодателей;

работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, или получили второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации, при условии, что сведения об их вакцинации либо о том, что они перенесли коронавирусную инфекцию содержатся в Федеральной государственной информационной системе "Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения".";

1.6. в абзаце первом пункта 6.3 слова "24 октября 2021 года" заменить словами "28 ноября 2021 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков







