В Крыму начались рейды для проверки пропуска по QR-кодам

- Здравствуйте, это мобильная группа горадминистрации Симферополя, мы проверяем соблюдение пропускного режима по QR-кодам, - обращается к администратору кафе "Кофеин" на улице Пушкина в Симферополе начальник управления административных органов города Сергей Роик.

В утренние часы в заведении немноголюдно - два посетителя с ноутбуками сидят в разных концах зала. О введении с 25 октября нового режима работы администрация кафе знает, социальная дистанция соблюдается, на полу есть разметка, в зале работает рециркулятор воздуха. Но QR-код чиновника Сергея Роика о прививке смартфон администратора не считал. По соседству в салоне красоты рейд проверяющих, похоже, застал администрацию врасплох. Мужчина в кресле парикмахера подтвердил, что он зашел по QR-коду. Но предложение Сергея Роика проверить его код также не увенчалось успехом. Смартфон безнадежно завис, так и не считав информацию. Оправившись от первого потрясения неожиданной проверкой, женщина переходит в атаку.

- Вот видите, информация с портала Госуслуг не загружается, - жалуется администратор зала. - Мобильное приложение "сырое", его надо дорабатывать. Днем оно вообще зависает, не справляется с нагрузкой, его можно загрузить только вечером или ночью.

В кинотеатре "Спартак" - ситуация похожая, правда, там в утренние часы посетителей нет вовсе. Так и не дождавшись представителя дирекции, участники рейда идут в следующую точку общепита. Кафе "7 пятниц" в эти утренние часы тоже не заполнено. В зале занят всего один столик. Зато QR-код администратор считала без проблем сообщив, что этим занимается отдельный сотрудник, дежурящий на входе.

А в популярном кафе Boulangerie этого работника со смартфоном искать не пришлось - он стоит сразу у входной двери и готов сканировать данные каждого посетителя.

Цирюльня на перекрестке улиц Екатерининской и Пушкина тоже встречает проверяющих без паники.

- У нас все есть и все работает, - показывает рециркулятор, бесконтактный термометр и смартфон администратор Ирина.

На просьбу проверяющих показать журнал санобработок зала тоже нет отказа.

В кальянной Level на Пушкина, как и во многих других заведениях центра города, утром еще пусто, в зале только сотрудники. Администратор подтверждает, что их кальянная с сегодняшнего дня пускает посетителей только по QR-кодам либо справкам медотвода о прививке и ПЦР-тестам. А вот журнал санобработок зала оказывается пуст.

- Мы только открылись, - оправдывается юная администратор. - Просто еще не успели заполнить.

В гостинице "5 avenue" рядом с цирком, как и везде, подтвердили, что об изменениях в работе знают. Правда, в отеле сейчас занято всего три номера, и гости успели вселиться еще до введения жестких ограничений. Здесь новых постояльцев просят не только показать QR-код, но и переслать его на почту гостиницы, чтобы затем распечатать и подшить.

А в спортзале Iron Man появление участников рейда вызвало настоящий переполох.

- Ой, божечки мои, что же это такое, - восклицает при виде фотокамер и телесъемки администратор.

Но уже оправившись, девушка показывает журнал, в который занесены все посетители сегодняшнего дня.

В итоге из шести мест, где Сергей Роик попросил считать его QR-код, это удалось сделать только в трех.

- Да, было бы целесообразней проводить такие рейды в вечерние часы, когда идет основной поток посетителей, - соглашается руководитель рейда Роик. - Сегодня у нас первая такая проверка, и мы пока не ставим цель сразу наказать предпринимателей. Скорее хотим убедиться, что все знают о нововведениях и есть средства контроля. Если нарушения будут систематическими, тогда уже будет другая реакция.

С 25 октября только в столице Крыма ежедневно будут работать шесть групп, которые займутся проверкой субъектов бизнеса и девять групп - контролировать соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Еще две группы постоянно будут находиться в резерве. За нарушение статьи 26.1 Кодекса об административных правонарушениях физическим лица грозит штраф в размере от 1000 до 30 000 рублей, а юридическим лицам размер штрафа увеличивается в размере от 100 000 до 300 000 рублей.

Кстати

За последний день в Крыму выявлено 655 новых случаев коронавируса. 12 человек скончались. Как заявил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский, в Крыму вакцинировано двумя компонентами - 527 258 человек или 43,5 процента от плана. Но для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80 процентов взрослого населения, или 1 212 687 человек.