В Крыму СК возбудил дело о выделении сироте аварийной квартиры

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело из-за халатности должностных лиц при предоставлении сироте со статусом инвалидности из Сакского района некачественного жилья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возбуждению дела предшествовала процессуальная проверка сведений из социальных сетей о предоставлении должностными лицами МКУ "ЖКХ-Ресурс" жилья 24-летнему инвалиду I группы из поселка Столбовое Сакского района. Сотрудникам МКУ инкриминировали халатность при предоставлении льготнику квартиры.

Молодой человек разметил в соцсетях видеообращение, в котором сообщил, что администрация сельского поселения выделила ему квартиру в аварийном состоянии, в которой имелись проблемы с водоснабжением и коммуникациями, трещины в стенах, а в самом многоквартирном доме протекала крыша.

Следователи установили, что в апреле 2019 года "ЖКХ-Ресурс" заключило с фирмой муниципальный контракт на приобретение квартиры площадью 49 квадратных метров на проспекте Токарева в селе Столбовом, чтобы затем предоставить ее молодому человеку как лицу из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

- "ЖКХ-Ресурс" приняло у фирмы квартиру, которая не соответствовала требованиям технического задания к муниципальному контракту и не отвечала санитарным, техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, - отметили в пресс-службе. - Спустя год жилое помещение было передано в пользование молодому человеку.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства реализации муниципального контракта в части закупки и принятия на баланс жилого помещения, выясняют процедуру его передачи сироте, тем самым способствуя восстановлению нарушенных прав крымчанина.