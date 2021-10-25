В Сочи отопительный сезон начнется на две недели раньше

В Сочи тепло в дома планируют начать подавать 27 октября, а к 30 октября обеспечить им весь город. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"Сегодня на планерном совещании в мэрии обсудили с коллегами подготовку и проведение отопительного сезона, - написал он. - Пока среднесуточная температура не достигла нормативных отметок, отраслевые предприятия работают по заявкам от организаций, разумеется, основное внимание уделяем социально значимым объектам".

Сейчас "Сочитеплоэнерго" осуществило подачу тепла в 15 поликлиник и больниц в предгорной местности, где традиционно температура ниже, чем на побережье.

Ранее старт отопительного сезона в Сочи на всей территории курорта был запланирован на 15 ноября. Но из-за похолодания его было решено начать на две недели раньше.