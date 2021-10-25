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25.10.2021 12:04
Рубрика: Власть

Замглавы Краснодара Антон Смертин ушел со своего поста

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Заместитель главы Краснодара по внутренней политике Антон Смертин ушел из администрации города по собственному желанию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Локоть / instagram
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Комментируя отставку, Антон Смертин поблагодарил своего бывшего руководителя - экс-мэра Краснодара Евгения Первышова "за возможность поработать в отличной команде". Также выразил надежду, что "нам удалось сделать власть немного более понятной и открытой для общества, ответственной перед горожанами". Новой команде Антон Смертин пожелал "успехов и терпения".

Именно с приходом в мэрию города новой команды эксперты и связывают уход Антона Смертина. Сейчас на пост главы Краснодара претендуют шесть кандидатов. При этом, как уже писала "РГ", до утверждения Гордумой нового мэра, исполнять обязанности руководителя Краснодара будет Андрей Алексеенко, прежде занимавший пост первого вице-губернатора края.

Антон Смертин являлся редактором интернет-портала "Юга.ру" с 2002 по 2016 год, затем занимал аналогичную должность в портале "РБК Краснодар" и "РБК Ростов", которые выходили на юге России на условиях франшизы. В июле 2020 года Антон Смертин был назначен на должность директора департамента информационной политики администрации Краснодара, а в скором времени стал заместителем главы города по внутренней политике.

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