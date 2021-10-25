Роскомнадзор пока не планирует "тормозить" YouTube

Роскомнадзор пока не планирует замедлять трафик для YouTube по аналогии с Twitter. Замглавы ведомства Вадим Субботин сообщил, что на данный момент служба рассматривает санкции за нарушение законодательства в виде штрафа.

Субботин уточнил, что у Роскомнадзора есть все технические возможности для замедления скорости работы интернет-площадки. "Сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, которое не менее эффективно", - подчеркнул замглавы ведомства, чьи слова передает ТАСС.

Напомним, Роскомнадзор с марта этого года замедлил скорость работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных устройств. Интернет-сервису грозила блокировка в случае невыполнения требований российских законов. Позже проверка показала, что Twitter удалил более 91% запрещенной в России информации, поэтому ограничения по замедлению трафика сервиса были частично сняты.

Также сообщалось, что случаи размещения противоправных материалов были выявлены на Facebook и YouTube.