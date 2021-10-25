Россияне забронировали почти все места в дорогих отелях Египта

Россияне на ноябрьские праздники забронировали почти все места в дорогих отелях Египта. Об этом сообщает "Вестник АТОР".

По информации от туроператоров, которую приводит издание, заполняемость отелей на ближайшие даты максимальная. При этом бронируют россияне в основном пятизвездочные отели. В некоторых из них уже объявили о приостановке продаж мест.

Как отмечают операторы, активно идут не только новые бронирования, но и запросы от уже отдыхающих, которые хотят продлить свой отпуск.

При этом недавно министерство туризма Египта отменило 70-процентный лимит на заполняемость отелей.

По оценкам туроператоров, в основном россияне семьями едут в Хургаду и Шарм-эль-Шейх и выбирают отели с All Inclusive.

Ранее в АТОР сообщали, что российские туристы, решившие провести ноябрьские праздники за границей, чаще всего выбирают Египет, Турцию и ОАЭ