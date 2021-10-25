Суд разрешил смягчать наказание водителям, если потерпевшие нарушали правила

Водители, по чьей вине погибли люди, могут рассчитывать на смягчение приговора, если потерпевшие и сами при этом нарушали правила. Такое принципиально важное разъяснение сделал Девятый кассационный суд общей юрисдикции. Нередко смерть приближали обе стороны, как это ни печально.

В своем обзоре судебной практики кассационная инстанция детально разобрала трагичную историю жительницы Приморского края некой В. Она поспешила повернуть на главную дорогу и в нее на полном ходу влетел мотоцикл. Погибли два человека. В итоге женщину осудили.

"В. признана виновной в том, что, управляя автомобилем, нарушив Правила дорожного движения, выехала с второстепенной дороги на главную, не убедившись в безопасности маневра, совершила столкновение с мотоциклом, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц - водителя мотоцикла Н. и его пассажира К.", - рассказывает касссационный суд в обзоре судебной практики.

Виновницу отправили в колонию. Также с нее взыскали крупные компенсации в пользу убитой горем родни погибших.

Никаких сомнений быть не может: она виновата и должна отвечать. Однако кассационный суд обратил внимание на тот факт, что виновата не только она. "Судом установлено, что В., выехав на автомашине на главную дорогу, создала препятствие водителю мотоцикла, который имел приоритет проезда, но значительно превысил скоростной режим и столкнулся с автомашиной", - говорится в обзоре.

Согласно заключению эксперта скорость мотоцикла составляла 104 км/ч при допустимой 60 км/ч. В момент выезда автомашины В. на проезжую часть дороги мотоцикл располагался от места столкновения на расстоянии около 48 метров.

"При соблюдении скоростного режима у водителя мотоцикла имелась возможность путем торможения предотвратить столкновение. При скорости движения более 100 км/ч он не мог объехать движущееся препятствие. Водитель автомашины В. нарушила п. 8.3 ПДД, водитель мотоцикла - п. 10.2", - говорится в материалах дела.

При определении размера компенсации морального вреда суд обязан учитывать и наличие вины потерпевшего, а также ее степень

Таким образом, никто не обязан был умирать в тот день. Одной - быть внимательнее на повороте. Но и другому стоило быть осторожнее и не давить на газ. Ведь мчался - по факту получается именно так - он на свои похороны. Свои, а также того, кто сидел рядом с ним.Поэтому кассационный суд смягчил женщине наказание. А на ее примере объяснил всем судьям нижестоящих инстанций: нельзя наказывать по всей строгости водителя, когда смерть жертв не была неминуемой.

"Если суд на основании исследованных доказательств установит, что указанные в статье 264 УК РФ последствия наступили не только вследствие нарушения лицом, управляющим транспортным средством, Правил дорожного движения, но и ввиду несоблюдения потерпевшим конкретных пунктов правил, эти обстоятельства могут быть учтены судом как смягчающие наказание", - подчеркивается в обзоре.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев этого года по статье 264 УК были осуждены 4,1 тысячи человек. Из них более 1,8 тысячи - за аварии со смертельным исходом. При этом какие-то смягчающие обстоятельства при наказании водителей за смертельные аварии засчитывались почти 1,6 тысячи раз.

Под уголовную статью водитель попадает, если был виноват и кто-то пострадал. Если же вины человека за рулем нет, но под его колесами кто-то погиб, уголовная статья водителю не грозит. Тем не менее отвечать все равно придется. Как владелец источника повышенной опасности, он должен будет компенсировать ущерб.

Например, в Волгоградской области суд взыскал компенсацию с водителя, сбившего 12-летнего ребенка. Подросток сам выбежал на проезжую часть в неположенном месте. Так что у следствия к водителю претензий не возникло.

"В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде переломов. Его здоровью причинен тяжкий вред, - рассказывают в Волгоградском областном суде. - Постановлением следователя отказано в возбуждении уголовного дела в отношении В.К. по ч. 1 ст. 264 УК в связи с отсутствием в деянии состава преступления".

В свою очередь, мать мальчика обратилась в суд с иском к водителю иномарки о компенсации морального вреда в связи с физическими и нравственными страданиями, причиненными их семье. "Разрешая спор, суд пришел к выводу, что исковые требования о компенсации морального вреда являются обоснованными. Вместе с тем судом учтено, что причиной ДТП послужила грубая неосторожность самого потерпевшего, - сообщили в областном суде. - Решением Волжского городского суда Волгоградской области с ответчика в пользу Н.Б., действующей в интересах несовершеннолетнего сына, взыскана компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей".

Волгоградский областной суд оставил решение в силе. На практике подобных исков немало. Поэтому, в частности, недавно Смоленский областной суд сделал специальное напоминание: если вины водителя в случившемся нет, не стоит взваливать на него весь груз финансовой ответственности.

"Нередко вред возникает в результате не только действий (или бездействия) причинителя вреда, но и поведения самого потерпевшего. В подобных случаях было бы несправедливым возлагать ответственность за вред в полной мере только на лицо, причинившее вред, - подчеркнул Смоленский областной суд. - При определении размера компенсации суд обязан учитывать наличие вины потерпевшего, а также ее степень. Грубая неосторожность потерпевшего является основанием для уменьшения компенсации морального вреда с учетом степени вины потерпевшего и причинителя вреда; в некоторых случаях в возмещении вреда может быть отказано".

Часто грубая неосторожность потерпевших выражается в нарушении Правил дорожного движения. Например, это может быть езда на мотоцикле без шлема.