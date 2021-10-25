В документах об убийстве Кеннеди есть информация о тайных операциях ЦРУ

"Продолжительная отсрочка необходима для защиты от ущерба военной обороне, разведывательным операциям, правоохранительным органам или внешнеполитическим отношениям, который настолько серьезен, что перевешивает общественный интерес в их немедленном обнародовании", - написал Байден в президентском меморандуме. По его словам, Национальному управлению архивов и документации, где хранятся документы, нужно больше времени для проведения процесса рассекречивания "из-за задержек, вызванных пандемией коронавируса".

Байден также может задержать разглашение информации на неопределенный срок, если ЦРУ или другие агентства смогут убедить его, что документы раскрывают секретные источники или методы деятельности спецслужб. Вместе с тем, опросы общественного мнения уже давно показали, что большинство американцев не верят официальному выводу Комиссии Уоррена о том, что убийство Кеннеди было делом рук одного человека, Ли Харви Освальда. Отметим, что еще в 1978 году специальный комитет палаты представителей пришел к заключению, на основании имеющихся у него свидетельств, что президент Джон Кеннеди, "вероятно, был убит в результате заговора".

Так, о чем может идти речь в документах, обнародование которых в очередной раз отложено? По информации Politico, многие документы связаны с разведывательной деятельностью в разгар холодной войны, которая, вероятно, не имела прямого отношения к заговору с целью убийства Кеннеди, но проливает свет на тайные операции американских спецслужб. Один тщательно подвергнутый цензуре файл связан с заговором ЦРУ с целью убийства Фиделя Кастро. Другой раскрывает план Пентагона 1963 года по "спланированной провокации", в которой можно было бы обвинить лидера кубинской революции и использовать ее как предлог для его свержения. В еще одном документе идет речь о работе отделения ЦРУ в Майами, которое организовало пропагандистскую кампанию против революционного кубинского режима.

Другие файлы, как полагают источники издания, содержат информацию о взломе в 1972 году Национального комитета Демократической партии в вашингтонском отеле "Уотергейт" бывшими сотрудниками ЦРУ, что привело к отставке президента Ричарда Никсона. Дело "Уотергейт" стало, пожалуй, самым громким политическим скандалом в американской истории.

"Файлы могут раскрыть больше информации о том, что ЦРУ делало в Новом Орлеане, некоторую дополнительную информацию о визите Освальда в Мехико (накануне убийства Кеннеди) и, вероятно, даже некоторые откровения о роли ЦРУ в Уотергейте", - заявил Ларри Шнапф, юрист, который долгое время занимается исследованием обстоятельств убийства 35-го президента США.

Вместе с тем, некоторые материалы могут рассказать больше о событиях, приведших непосредственно к убийству Джона Фицджеральда Кеннеди. Исследователи очень заинтересованы в рассекречивании личного дела покойного профессионального сотрудника ЦРУ Джорджа Джоаннидеса. Он, как в свое время отмечали члены комиссии палаты представителей, в конце 1970-х годов солгал конгрессу о том, что знал о поддерживаемой ЦРУ группе заговорщиков, связанной с Освальдом, в число которых входили кубинские эмигранты, бежавшие с Острова Свободы после революции.

Напомним, что в качестве одной из версий убийства Кеннеди рассматривалась его ликвидация с помощью кубинской мафии, недовольной позицией президента США во время Карибского кризиса. В 2018 году Федеральный апелляционный суд поддержал отказ ЦРУ в удовлетворении иска исследователя Джефферсона Морли о получении доступа к личному делу Джоаннидеса. По словам ученого, ЦРУ прикрывает лиц, которые могли иметь отношение к смерти Кеннеди или знали, кто несет ответственность за его убийство, и хотели скрыть это от общественности, чтобы защитить разведывательное агентство. "Отказ ЦРУ может быть истолкован только как доказательство недобросовестности, злого умысла и препятствий Конгрессу", - пояснил Морли.

Коалиция экспертов-юристов и ученых утверждает, что Трамп, а теперь и Байден нарушают закон 1992 года, который установил процесс рассекречивания конфиденциальной информации. Они настаивают, что в законодательстве изложен "строгий процесс и юридический стандарт для отсрочки обнародования файлов", согласно которому президент должен подтвердить, почему задерживается рассекречивание какого-либо отдельного документа. Эксперты не исключают того, что в дело придется вмешаться конгрессу, если военные и спецслужбы будут откладывать процесс рассекречивания информации.