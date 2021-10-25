В "Газпроме" заявили, что российскому газу не навредит углеродный налог

Российскому газу не навредит европейский углеродный налог. Об этом заявила заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Елена Бурмистрова, сообщает "Интерфакс".

По словам топ-менеджера компании, отечественный газ сохранит конкурентоспособность за счет мер "Газпрома" по сокращению выбросов.

При этом пока что речи о введении Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования - или углеродного налога - на газ пока не идет.

"Если же впоследствии налог будет введен и в отношении газового сектора, то и в этом случае газ "Газпрома" сохранит высокую конкурентоспособность за счет последовательного внедрения компанией эффективных мер по сокращению выбросов", - отметила зампред "Газпрома".

Елена Бурмистрова подчеркнула, что экспорт газа из России в Европу отличается минимальным углеродным следом и отвечает европейским климатическим целям.

"Использование для доставки газа нового газопровода "Северный поток-2" позволит снизить углеродный след за счет экологичности этого маршрута по сравнению с традиционным маршрутом, созданным много десятилетий тому назад", - уверена топ-менеджер.

Ранее сообщалось, что углеродный налог может затронуть 40 процентов российского экспорта.