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25.10.2021 11:51
Рубрика: Экономика

В "Газпроме" заявили, что российскому газу не навредит углеродный налог

Текст: Алексей Рыбин

Российскому газу не навредит европейский углеродный налог. Об этом заявила заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Елена Бурмистрова, сообщает "Интерфакс".

Фото: iStock
Заводы в России будут сокращать углеродный след

По словам топ-менеджера компании, отечественный газ сохранит конкурентоспособность за счет мер "Газпрома" по сокращению выбросов.

При этом пока что речи о введении Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования - или углеродного налога - на газ пока не идет.

"Если же впоследствии налог будет введен и в отношении газового сектора, то и в этом случае газ "Газпрома" сохранит высокую конкурентоспособность за счет последовательного внедрения компанией эффективных мер по сокращению выбросов", - отметила зампред "Газпрома".

Елена Бурмистрова подчеркнула, что экспорт газа из России в Европу отличается минимальным углеродным следом и отвечает европейским климатическим целям.

"Использование для доставки газа нового газопровода "Северный поток-2" позволит снизить углеродный след за счет экологичности этого маршрута по сравнению с традиционным маршрутом, созданным много десятилетий тому назад", - уверена топ-менеджер.

Ранее сообщалось, что углеродный налог может затронуть 40 процентов российского экспорта.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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