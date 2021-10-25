В Минске сообщили об изменении графика движения поездов до Адлера

Повышенный спрос на курорты Черноморского побережья Союзного государства заставил руководство Белорусской железной дороги с 3 по 29 ноября увеличить периодичность движения поезда №302/301 Минск/Гомель - Адлер.

Пассажирский состав, который сейчас отправляется из Беларуси один раз в четыре дня, в ноябре будет курсировать через день, уточнили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. В то же время в транспортном ведомстве обращают внимание, что в связи с проведением ремонтных работ на территории Российских железных дорог поезд №302/301 Минск/Гомель - Адлер, отправлением из Минска 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября и из Адлера 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября будет следовать с измененным расписанием.

Из белорусской столицы и Гомеля поезд будет отправляться согласно действующему расписанию и прибывать в Адлер в 10.49 (вместо 12.32). Из Адлера поезд отправится в 14.50 (вместо 16.08) и прибудет в Минск и Гомель согласно действующему расписанию. Кроме того, руководство БЖД напоминает, что возможность проезда по данному маршруту предусмотрена только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

В поездах международных линий, курсирующих в белорусско-российском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. Более подробная информация о графике движения поезда, стоимости и правилах проезда размещена на сайте www.rw.by.