В России начнут продавать электромобили массовых марок

Россияне пока не спешат пересаживаться на машины на "батарейках" из-за их высокой стоимости и отсутствия зарядной инфраструктуры в стране. Как минимум одна из этих проблем начнет решаться уже в 2022 году: крупные производители хотят продавать у нас электромобили массовых марок.

Так, Kia объявила о планах привезти в Россию электрический кроссовер EV6, продажи которого должны начаться в следующем году. На первом этапе новинка будет доступна в Москве и Санкт-Петербурге, а затем географию продаж этой модели планируется постепенно расширять. Машину при этом можно будет не только купить, но и взять в аренду по подписке.

Родственный электрокроссовер Ioniq 5 от Hyundai также будет доступен у российских дилеров в середине будущего года. Таким образом, в нашей стране стали появляться электрические модели не только от премиальных марок, но и от массовых. Исключением можно считать разве что китайский электрокар JAC iEV7S, который был представлен в России осенью прошлого года, однако его продажи фактически так и не начались.

На сегодняшний день безусловным бестселлером среди новых электромобилей в России является Porsche Taycan, который за девять месяцев 2021-го разошелся в количестве 446 единиц, заняв более 55% этого сегмента. На втором месте - Audi e-tron, чей результат составил 244 экземпляра, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. Таким образом, эти две модели, появившиеся в продаже лишь в прошлом году, аккумулировали более 85% российского рынка новых электромобилей. Всего в январе - сентябре в нашей стране было реализовано 797 таких машин, что составило лишь 0,06% в общем объеме автомобильных продаж.

По словам генерального директора компании "Автодом" Андрея Ольховского, рост продаж показывают электромобили премиум-сегмента, которые становятся больше, чем просто средством передвижения, - вокруг них сейчас больше хайпа, нежели практичности. В России наибольший потенциал у электромобилей, которые будут иметь спрос в коммерческом использовании. Например, если Mercedes-Benz выведет Е-класс в исполнении "электро", таксопарки перестанут покупать дизельный Mercedes Е200 и перейдут на электрический, при условии, что он будет обладать достаточным запасом хода.

Директор "Авилон Mercedes-Benz" Ренат Тюктеев отмечает, что модельная линейка электромобилей в России гораздо скромнее, нежели на других мировых рыках. "Можно предположить, что ежегодно продажи электромобилей в России будут расти на 40-50%. Конечно, это произойдет при условии появления на рынке доступных моделей стоимостью менее 5 млн рублей, выход которых запланирован на 2022 год", - говорит Тюктеев.

Потенциал роста у российского рынка электромобилей большой, о чем, в частности, свидетельствует объем реализации "зеленых" машин с пробегом. Так, подержанных "электричек" в нашей стране сегодня продается в четыре раза больше, чем новых, а ведь еще в прошлом году эта разница была вдвое больше.

По данным агентства "Автостат", львиную долю (свыше 85%) на "вторичке" традиционно занимает Nissan Leaf, активно ввозимый из Японии. Далее по популярности идут электромобили Tesla, притом что все эти модели официально в нашу страну не поставляются. Впрочем, Tesla уже вынашивает планы продаж электромобилей в России, а Nissan намерен привезти к нам новый электрический купе-кроссовер Ariya.

Таким образом, производители планируют выводить на российский рынок все новые электрические модели. Более того, иностранные автоконцерны, имеющие мощности в России, не исключают локального производства электромобилей в будущем. Этому, в частности, призвана способствовать принятая недавно российским правительством концепция по развитию производства и использования электрического автотранспорта в России до 2030 года. Согласно документу, к 2024 году в стране планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей, а к 2030 году их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства.

Что касается отечественных автопроизводителей, то в их линейку электромобилей будут входить три модели. Первым должен встать на конвейер компактный хэтчбек Zetta City Modul 1 от тольяттинского предприятия "Зетта", которое уже ведет подготовку к серийному производству модели. КАМАЗ планирует начать выпуск электрического кроссовера "Кама-1" не ранее 2024 года, для чего сейчас ищет производственную площадку. В 2024-м же будет представлен водородный вариант люксового автомобиля Aurus Senat в статусе серийного образца.

Продажи электрокаров в нашей стране стали активно расти с середины 2020 года. В сегменте новых "электричек" это отчасти связано с появлением ярких новинок, таких как Audi e-tron и Porcshe Taycan. Однако основной толчок для развития рынка как новых, так и подержанных электромобилей дала отмена таможенных пошлин при их ввозе на территорию Евразийского экономического союза.

Напомним, ранее ставка на ввоз электромобилей для юрлиц составляла 15%, а "физики" уплачивали пошлину в размере 48-54% от таможенной стоимости, что фактически являлось заградительным барьером для покупки электромобилей. По замыслу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), обнуление пошлин должно способствовать формированию рынка "зеленых" машин, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.

Между тем срок действия беспошлинного режима истекает уже в конце 2021 года, и в настоящее время в ЕЭК рассматривается предложение о его продлении еще на два года, однако решение до сих пор не принято. Очевидно, что в случае отмены нулевых пошлин электромобили станут дороже и ценовой разрыв относительно машин на бензине увеличится еще сильнее, а это может серьезно подкосить спрос на "зеленый" транспорт.