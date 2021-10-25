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25.10.2021 19:55
Рубрика: В мире

В Судане два человека убиты, более 80 ранены в ходе протестов

Текст: Константин Волков

В столице Судана Хартуме 25 октября прошли масштабные акции протеста против военного переворота и введения в стране чрезвычайного положения. При разгоне военными протестующих два человека были убиты и более 80 ранены, сообщает суданское издание Sudan Akhbar со ссылкой на медиков.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Сторонники гражданского правительства в Судане призвали ко всеобщему гражданскому неповиновению после военного переворота минувшей ночью, в ходе которого был арестован премьер-министр Абдалла Хамдок и еще ряд министров и политиков. Днем 25 октября генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, исполнявший функции президента Судана, выступил по телевидению с обращением к нации. Он заявил, что в стране вводится чрезвычайное положение, распускаются кабинет министров и Суверенный совет Судана, а вместо них в будет создано "ответственное правительство". Также аль-Бурхан подтвердил, что выборы в Судане пройдут, как и планировалось, в июле 2023 года.

После выступления аль-Бурхана сторонники демократии вышли на улицы для протестных маршей, в ходе которых жгли покрышки и требовали от военных уйти от власти.

В мире Африка Судан

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