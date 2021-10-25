Лидер суданских военных объявил о введении в стране чрезвычайного положения

Глава выполняющего функции главы государства Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил по телевидению с обращением к нации после ареста гражданского премьер-министра Абдаллы Хамдука, а также ряда министров и политиков.

Аль-Бурхан объявил о введении чрезвычайного положения в Судане, а также - о роспуске Суверенного совета и правительства. Кроме того, приостановлено действие конституционной декларации, подписанной в 2019 году после свержения президента Омара аль-Башира.

По словам аль-Бурхана, выборы в Судане пройдут в июле 2023 года, как и намечалось ранее. Он пообещал, что "военные "продолжат прикладывать усилия для реализации мечты суданцев о переходе к демократии до передачи власти гражданскому правительству".

В настоящее время на улицах столицы страны, Хартума, проходят манифестации против военного переворота, в ходе которых активисты жгут автомобильные покрышки. Ранее к мирным протестам призвал находящийся под домашним арестом премьер Хамдук.

По информации врачей, в результате применения военными силы против манифестантов уже пострадали 12 человек. В некоторых районах столицы отключен интернет, проезд по мостам через Нил контролируется армейскими блок-постами.