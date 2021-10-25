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25.10.2021 10:47
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
В Москве открывается Третий международный фестиваль "Зарядье" и начинается новый сезон мюзикла "Анна Каренина", Игорь Бутман отпразднует свой юбилей в компании Уинтона Марсалиса, а оркестр "Русская филармония" устроит очередные "Безумные танцы".
Фото: В. Барановский Фото: В. Барановский
Фото: В. Барановский

Кто играет: Симфонический оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты Даниил Трифонов, Сергей Семишкур, Елена Стихина, Ариунбаатар Ганбаатар, Татьяна Сержан, Екатерина Семенчук и другие.

Что играет: И. Брамс - Концерт №1 для фортепиано с оркестром, А. Брукнер - симфония №8, И. Штраус - оперетта "Летучая мышь", Дж. Верди - опера "Трубадур".

Почему идти: Международный фестиваль "Зарядье", инициированный маэстро Валерием Гергиевым, пройдет и в этом году, хоть и по сокращенной программе. 26 октября фестиваль порадует москвичей новой встречей с "главным пианистом XXI века" Даниилом Трифоновым; под его трепетными пальцами оживет Первый фортепианный концерт Брамса. Тем же вечером мариинцы сыграют Восьмую симфонию Брукнера, которую современники композитора объявили венцом музыки XIX века. За день до этого, 25 октября, в рамках фестиваля покажут "Летучую мышь" Штрауса - оперетту, которой не пренебрегают и лучшие оперные театры; под музыку Короля вальсов в "Зарядье" будет разыграно озорное действо в стиле старой Вены. 27 октября на той же сцене прозвучит одна из самых популярных опер в мире - "Трубадур" Верди. Полная бурных страстей и романтических чувств музыка в исполнении звездных солистов Мариинки, оркестра и хора под управлением Валерия Гергиева задаст высокую ноту на весь последующий сезон.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 25, 26, 27 октября; 4 000 - 10 000 руб.

Фото: ООО "ЭМСИ"

Кто играет: Уинтон Марсалис и Jazz at Lincoln Center Orchestra, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Сергей Мазаев, Олег Аккуратов, Fantine и другие.

Что играет: Джаз.

Почему идти: День своего 60-летия главный герой российского джаза Игорь Бутман отметит грандиозным гала-концертом в Кремле. В качестве хедлайнера выступит Уинтон Марсалис и его Jazz at Lincoln Center Orchestra. Самый известный биг-бэнд в мире, возглавляемый девятикратным лауреатом Grammy и первым джазменом-обладателем Пулитцеровской премии, представляет собой национальное музыкальное достояние Америки, а труба Марсалиса, поющая на разные голоса, является самой узнаваемой в современном джазе. Помимо американской звезды, в юбилейном концерте примут участие Лариса Долина, Валерий Сюткин, Сергей Мазаев и другие отечественные звезды - не говоря уже о лучшем, чего уж там, российском джазовом оркестре самого Игоря Бутмана. Который наверняка выдаст в Кремле свое самое коронное соло за 60 лет. Короче, если бы этого юбилея не было, его точно стоило бы придумать.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 27 октября; 3 000 - 25 000 руб.

Фото: Пресс-служба мюзикла "Анна Каренина"

Кто играет: Екатерина Гусева, Дмитрий Ермак, Валерия Ланская, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев, Сергей Ли, Андрей Бирин, Александр Маракулин, Лика Рулла и др.

Что играет: Мюзикл "Анна Каренина".

Почему идти: Переложение "Анны Карениной" на язык мюзикла не просто транслирует зрителям знакомый сюжет, а удивительным образом передает психологизм и эмоциональную глубину романа Толстого. Редкий для "легкого жанра" феномен оценили не только театральные критики, присуждающие спектаклю престижные награды, но и зрители, обеспечивающие ему аншлаги. Сложная мультимедийная система создает в зале стопроцентный эффект присутствия, но главное все же не современные технологии. Любовь и предательство, страсть и долг, надежда и отчаянье - вневременная драма в исполнении звезд московских мюзиклов перерастает в глубокое осмысление "русскости" на западный манер.

Где, когда, сколько: Московский театр оперетты; 26 - 31 октября (для посещения спектаклей нужен QR-код), 23 - 28 ноября; 14 - 19 декабря; 900 - 5 500 руб.

Фото: "Русская Филармония"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Фабио Мастранджело), солисты Дарья Зыкова, Константин Захарато, Алексей Вродливец, Александр Николайчук, Иван Таланин, Инна Свечникова, Николай Пантюхин ("Танцы со звездами"), Московский театр "Варьете".

Что играет: Программа "Безумные танцы с Фабио Мастранджело".

Почему идти: Идею "Безумных танцев" руководитель оркестра "Русская Филармония" Гаянэ Шиладжян преподнесла дирижеру Фабио Мастранджело в 2015 году как подарок к юбилею. Эмоциональный как все южане Фабио сделал программу из пьес, пронизанных безумными страстями: безудержный "Танец с саблями" Хачатуряна, жгучий "Чардаш" Монти, пьянящее "Либертанго" Пьяццоллы, дикие "Половецкие пляски" Бородина…. В общем, музыка, при первых же звуках которой публика не может усидеть на месте. Самый зажигательный проект "Русская филармония" будет повторен в год 20-летия оркестра - как всегда с аншлагом и бурей аплодисментов от зрителей этой "классической дискотеки".

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 27 октября; 1 700 - 5 000 руб.

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