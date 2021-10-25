Видео: перепутала педали и въехала в ювелирный магазин

Настоящий фурор произвела американка Ванда Андерсон одним своим появлением в ювелирном салоне городка Такома (штат Вашингтон). Она въехала в магазин на машине, разгромив часть торговых площадей. А через пару минут на звон сигнализации примчалась и полиция,

Но это не была попытка ограбления, как могли подумать правоохранители и владелец ювелирного салона. Его, кстати, можно увидеть на 30-й секунде видео, когда он выбегает в торговый зал с пистолетом в руках. Убедившись, что из машины не выскакивают головорезы с оружием и в масках, он облегченно вздохнет, уберет оружие и примется подсчитывать убытки...

Как оказалось, миссис Андерсон немного перепутала педали, когда пыталась припарковаться у обочины. Полиции свою легкую несобранность она объяснила таблетками от головной боли, которые приняла несколько минут назад и которые, по всей видимости, снизили ее концентрацию за рулем.

Полиция не усмотрела в произошедшем злого умысла и отвечать автомобилистка будет лишь в рамках гражданского иска по возмещению ущерба магазину. Но власти Вашингтона - а в США, как мы помним, региональное законодательство может сильно различаться от штата к штату - получили очередной тревожный сигнал и могут задуматься об ограничении приема сильнодействующих медикаментов для водителей.