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25.10.2021 10:00
Рубрика: Видео

Видео: перепутала педали и въехала в ювелирный магазин

Текст: Вадим Давыденко

Настоящий фурор произвела американка Ванда Андерсон одним своим появлением в ювелирном салоне городка Такома (штат Вашингтон). Она въехала в магазин на машине, разгромив часть торговых площадей. А через пару минут на звон сигнализации примчалась и полиция,

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но это не была попытка ограбления, как могли подумать правоохранители и владелец ювелирного салона. Его, кстати, можно увидеть на 30-й секунде видео, когда он выбегает в торговый зал с пистолетом в руках. Убедившись, что из машины не выскакивают головорезы с оружием и в масках, он облегченно вздохнет, уберет оружие и примется подсчитывать убытки...

Как оказалось, миссис Андерсон немного перепутала педали, когда пыталась припарковаться у обочины. Полиции свою легкую несобранность она объяснила таблетками от головной боли, которые приняла несколько минут назад и которые, по всей видимости, снизили ее концентрацию за рулем.

Полиция не усмотрела в произошедшем злого умысла и отвечать автомобилистка будет лишь в рамках гражданского иска по возмещению ущерба магазину. Но власти Вашингтона - а в США, как мы помним, региональное законодательство может сильно различаться от штата к штату - получили очередной тревожный сигнал и могут задуматься об ограничении приема сильнодействующих медикаментов для водителей.

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