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Видео: Сергея Безрукова отпустили из больницы

Новости
    25.10.2021, 17:33
Текст:   Олег Усков
Безруков - Есенин... Фото: kinopoisk.ru Безруков - Есенин... Фото: kinopoisk.ru
Безруков - Есенин... Фото: kinopoisk.ru

Российского актера и режиссера Сергея Безрукова, сообщавшего, что он попал в госпиталь из-за коронавируса, выписали. Об этом сам артист только что рассказал в своем Instagram, разместив соответствующее видео.

"Всё хорошо, Дорогие мои! Выписали!" - проинформировал Сергей. Актер добавил: "Спасибо врачам! Берегите себя и своих близких! До встречи в театре!".

По словам Сергея, перенес он болезнь в легкой форме, так как привит. Приболел же актер потому, что не успел пройти ревакцинацию. Сейчас Безруков чувствует себя замечательно и восстанавливается: два проведенных теста показали отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что на поправку пошел заболевший коронавирусом певец Александр Серов.

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