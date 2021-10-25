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25.10.2021 17:35
Рубрика: Экономика

Заморозят ли тарифы на газ страны Европы вслед за Францией

Текст: Сергей Тихонов
Решение Франции заморозить тарифы на газ до конца 2022 года идет вразрез с правилами рыночного ценообразования, но это уже давно стало нормой в большинстве стран Европы в отношении энергоресурсов. Более того, именно отход от этих правил во многом оказался причиной нынешнего газового кризиса. Налоги и сборы, связанные с климатической повесткой, для ископаемых источников энергии в последние годы в Европе только росли. В период избытка предложения на рынке это не особенно влияло на цены, но, как только случился дефицит, они взлетели.

Сейчас Франция решила применить нерыночные методы, чтобы не допустить рост цен на газ, но пойти по такому пути едва ли получится у других стран ЕС. Дело в том, что во Франции газовая генерация электричества составляет всего 13%, а более 70% занимает атомная энергетика. Для сравнения, у другого лидера Евросоюза - Германии, в энергобалансе доля газа около 30%, а в среднем по Европе - 25%. Франция в год потребляет около 45 млрд кубометров газа в год, а Германия - более 90 млрд кубометров.

Фото: iStock
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По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, благодаря преобладающей доле атомной электрогенерации в энергобалансе заморозка тарифов на газ может стоить для французского бюджета существенно дешевле, чем для прочих европейских стран, которые в гораздо большей степени зависят от ископаемого топлива.

Из России, то есть по ценам ниже биржевых, Франция получает меньше трети от всего необходимого объема газа, а остальные поставки приходятся на норвежский газ и сжиженный природный газ (СПГ) с Ближнего Востока, США и Африки. Большинство этих поставок идут по рыночным ценам. Отсюда возник и неутешительный прогноз Парижа в отношении высоких цен на газ до конца 2022 года. Страна оказалась зависима от поставщиков дорогого газа.

Кроме этого, прогноз французского правительства основан на худшем варианте развития событий в энергетике ЕС, считает Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. В него входят холодная зима и жаркое лето в 2021 году, а также продолжение безветренной погоды в Европе.

Ориентиром для прогноза является фьючерсная кривая цен (биржевые котировки - прим. "РГ") на газ, которая показывает, что рынок ожидает снижения цен весной 2022 года, но при этом они все равно будут оставаться на исторически высоких уровнях до конца года, поясняет Танурков. При этом другие страны могут пойти на определенные меры для снижения цен на газ, считает он. Например, Чехия временно отменила НДС на газ.

На экспорт российского газа решение Франции и потенциальные меры по сдерживанию цен других стран едва ли окажут серьезное воздействие. Заморозка тарифов для потребителей, не означает, что поставщики ее заметят, считает Тузов. Газ импортируют по цене контракта или по биржевой цене. А почем он достается конечным потребителям - это вопрос к внутренним поставщикам энергоресурсов.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа

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