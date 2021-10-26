Распоряжение правительства Республики Алтай от 25 октября 2021 года № 663-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова ", публичных агитационных мероприятий, организуемых в связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года" исключить;

2) пункт 2.3 признать утратившим силу;

3) пункт 11 дополнить подпунктом "г1" следующего содержания:

"г1) определить численность государственных гражданских служащих Республики Алтай, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Алтай в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, и работников подведомственных государственных учреждений Республики Алтай, обеспечивающих с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно функционирование этих органов и подведомственных государственных учреждений Республики Алтай;";

4) пункт 12 дополнить подпунктом "в1" следующего содержания:

"в1) определить численность муниципальных служащих и работников подведомственных муниципальных учреждений, обеспечивающих с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно функционирование этих органов и подведомственных муниципальных учреждений;";

5) в абзаце втором пункта 14.1.2 слова "не позднее 24 часов"

заменить словами "не позднее 23 часов";

6) дополнить пунктом 14.1.7 следующего содержания:

"14.1.7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим гостиничные услуги, производить заселение в гостиницы лиц 18 лет и старше при предъявлении ими QR-кода или действующего сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а для лиц, имеющих медицинский отвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при предъявлении документа о медицинском отводе и отрицательного результата ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), сделанного не ранее чем за 72 часа до заселения в гостиницу.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







