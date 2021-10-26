Распоряжение правительства Республики Алтай от 25 октября 2021 года № 663-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Новости

Задержан экс-чиновник, заказавший убийство прокурора Югры 21 год назад 16:30
Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара" 16:27
Вильфанд предупредил об экстремальных морозах предстоящей зимой 16:25
Немцы начали заправляться в соседних странах из-за резкого роста цен на бензин 16:18
Главный инфекционист рассказал, как уменьшить риск смерти от COVID-19 16:17
Google грозит 12 млн рублей штрафа за отказ удалять запрещенный контент 16:16
МВД: Взрыв в Балтийске мог произойти из-за утечки газа в доме 16:15
Банк России рассказал, кому станет сложнее взять кредит 15:58
В Свердловской области с 30 октября запретят заведениям работать ночью 15:56
В Египте оценили риски затопления дельты Нила Средиземным морем 15:54
Количество позиций в российском каталоге промышленности превысило миллион 15:46
Юрист: Решение по скифскому золоту оспорят в Верховном суде Нидерландов 15:43
Мурашко: В 18 регионов выехали мобильные бригады для борьбы с COVID-19 15:39
Путин примет участие в Восточноазиатском саммите и встрече лидеров АСЕАН 15:37
Эксперты объяснили, почему в России дорожает дизельное топливо 15:33
Греф назвал вероятный драйвер роста экономики 15:30
Мурашко: От гриппа привились более 32 млн россиян 15:25
В Тюменской области перенесли сроки введения QR-кодов 15:22
В Балтийске ликвидировали пожар, вспыхнувший после взрыва газа 15:20
В Новой Москве убит бывший замначальник ГУЭБ МВД России 15:17
В Дубае открыли самое высокое колесо обозрения 15:16
Мурашко: Лечение от COVID-19 проходят 60 тысяч детей 15:14
Мурашко: В среднем по стране свободно 12% ковидных коек 15:09
Матвиенко: Пандемия COVID-19 не отменяет лечение онкобольных 15:09
Около 100 мер соцподдержки россияне смогут получать без справок 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
26 октября 2021 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 25 октября 2021 года № 663-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова ", публичных агитационных мероприятий, организуемых в связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года" исключить;

2) пункт 2.3 признать утратившим силу;

3) пункт 11 дополнить подпунктом "г1" следующего содержания:

"г1) определить численность государственных гражданских служащих Республики Алтай, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Алтай в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, и работников подведомственных государственных учреждений Республики Алтай, обеспечивающих с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно функционирование этих органов и подведомственных государственных учреждений Республики Алтай;";

4) пункт 12 дополнить подпунктом "в1" следующего содержания:

"в1) определить численность муниципальных служащих и работников подведомственных муниципальных учреждений, обеспечивающих с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно функционирование этих органов и подведомственных муниципальных учреждений;";

5) в абзаце втором пункта 14.1.2 слова "не позднее 24 часов"

заменить словами "не позднее 23 часов";

6) дополнить пунктом 14.1.7 следующего содержания:

"14.1.7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим гостиничные услуги, производить заселение в гостиницы лиц 18 лет и старше при предъявлении ими QR-кода или действующего сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а для лиц, имеющих медицинский отвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при предъявлении документа о медицинском отводе и отрицательного результата ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), сделанного не ранее чем за 72 часа до заселения в гостиницу.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией