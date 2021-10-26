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26.10.2021 11:14
Рубрика: Экономика

АТОР: Цены на путевки в нерабочие дни выросли до 30%

Текст: Нина Егоршева

Рост цен на отдых в нерабочие дни составил от 10% до 30% в зависимости от направления, выбранного отеля и даты заезда. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" она уточнила, что выросшие цены не остановили российских туристов - спрос на путевки тоже пошел вверх, как только было объявлено о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Ломидзе отметила, что в лидеры спроса вышли такие заграничные направления как Египет, Турция, ОАЭ и Доминикана. Среди европейских направлений, по ее словам, россияне активно покупают туры в Венгрию, Сербию и Хорватию. И напротив, объем бронирований туров по России заметно снизился в связи с антиковидными ограничениями в большинстве российских регионов.

Ранее в АТОР сообщили, что россияне раскупили почти все места в пятизвездочных отелях Египта. Загрузка отелей на ближайшие даты максимальная. В некоторых уже объявили о приостановке продаж.

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