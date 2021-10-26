Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС

Сертификация "Северного потока-2" не представляет угрозы газоснабжению Германии и Европейского союза. Такой вывод, как передает ТАСС, сделало министерство экономики и энергетики ФРГ.

Данное утверждение содержится в заключении, подготовленном минэкономики и направленном в Федеральное сетевое агентство. Регулятор должен изучить, соответствует ли "Северный поток-2" правовым предписаниям ЕС, является ли оператор проекта Nord Stream 2 AG независимым.

По данным агентства Bloomberg, при подготовке отчета минэкономики Германии консультировалось с представителями других стран ЕС.

Напомним, строительство газопровода завершилось в сентябре. В 2021 году по "Северному потоку-2" может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа. Совокупная же мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.

В связи с ростом спроса на газ главы комитетов Бундестага Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр ранее призвали как можно скорее запустить газопровод.