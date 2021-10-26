Число встречных ДТП на трассах "Автодора" снизилось на 30 процентов

Число встречных ДТП на сети дорог госкомпании "Автодор" за последние три года снизилось на 30%, сообщили в госкомпании. Положительной динамике поспособствовала установка барьерных ограждений.

Например, железобетонные ограждения для разделения потоков установлены на четырех участках дороги от Горячего Ключа до Джубги в Краснодарском крае. Ранее на этих участках ДТП с выездом на встречную полосу были не редкостью, теперь они исключены.

Для разделения потоков на Молдовановском перевале от 1410 до 1416 километров изменена схема организации движения. Вместо третьей полосы, которая ранее служила для обгона, теперь устроен "островок" безопасности. Выезд на него и обгон на этом участке М-4 запрещены.

До конца 2022 года планируется установить 55 км барьерных ограждений. Для предотвращения выезда на встречную полосу движения - 17 километров, а также 38 километров ограждений, которые препятствуют съезду с дороги, отметили в "Автодоре".

Основная часть работ по монтажу ограждений идет на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, Ростовской области и на М-3 "Украина" в Калужской и Московской областях.

Разделение встречных транспортных потоков на этих оживленных трассах позволит снизить риск лобовых столкновений. Краевое ограждение на закруглениях автодороги, в том числе в горной местности на М-4, минимизирует риск съезда автомобилей с дороги, отмечает госкомпания.