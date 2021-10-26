Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.10.2021 10:14
Рубрика: Дороги

Число встречных ДТП на трассах "Автодора" снизилось на 30 процентов

Текст: Евгений Гайва

Число встречных ДТП на сети дорог госкомпании "Автодор" за последние три года снизилось на 30%, сообщили в госкомпании. Положительной динамике поспособствовала установка барьерных ограждений.

Фото: iStock
Искусственный интеллект предупредит о ситуации на трассах "Автодора"

Например, железобетонные ограждения для разделения потоков установлены на четырех участках дороги от Горячего Ключа до Джубги в Краснодарском крае. Ранее на этих участках ДТП с выездом на встречную полосу были не редкостью, теперь они исключены.

Для разделения потоков на Молдовановском перевале от 1410 до 1416 километров изменена схема организации движения. Вместо третьей полосы, которая ранее служила для обгона, теперь устроен "островок" безопасности. Выезд на него и обгон на этом участке М-4 запрещены.

До конца 2022 года планируется установить 55 км барьерных ограждений. Для предотвращения выезда на встречную полосу движения - 17 километров, а также 38 километров ограждений, которые препятствуют съезду с дороги, отметили в "Автодоре".

Основная часть работ по монтажу ограждений идет на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, Ростовской области и на М-3 "Украина" в Калужской и Московской областях.

Разделение встречных транспортных потоков на этих оживленных трассах позволит снизить риск лобовых столкновений. Краевое ограждение на закруглениях автодороги, в том числе в горной местности на М-4, минимизирует риск съезда автомобилей с дороги, отмечает госкомпания.