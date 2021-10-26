Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 25 октября 2021 года № 228 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", решением Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе от 20 октября 2021 года, в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в преамбуле после слов "20 августа" дополнить словами ", 20 октября";

2) в части 1:

в абзаце первом слова "31 октября" заменить словами "31 декабря";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) запретить проведение публичных мероприятий, а также массовых мероприятий с участием граждан (с числом участников более 30 человек), в том числе спортивных, зрелищных, досуговых;";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) прекратить работу кружков, секций, клубов, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, учреждениях культуры, спорта.

Допускается проведение указанных в настоящем пункте мероприятий при соблюдении следующих условий:

организаторы мероприятия и все участники должны быть вакцинированы против новой коронавирусной инфекции (в том числе повторно) либо переболевшими новой коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев, предшествующих проведению такого мероприятия;

допуск участников мероприятия осуществляется при предъявлении QR-кода либо иного документа, подтверждающего факт вакцинации, повторной вакцинации либо перенесенного заболевания в течение шести месяцев, предшествующих проведению такого мероприятия;

организаторы мероприятия должны предварительно уведомить в письменной форме Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу о проведении мероприятия не позднее, чем за семь дней до начала проведения мероприятия;";

подпункт "е" пункта 7 изложить в следующей редакции:

"е) ограничить проведение в очном формате мероприятий, в том числе деловых - межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п. (за исключением заседаний коллегиальных органов, которые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа не могут быть проведены в ином формате);";

в пункте 9 слова "(за исключением лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией)" заменить словами "(за исключением лиц, прошедших вакцинацию, повторную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо переболевших новой коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев)";

3) часть 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. До 31 декабря 2021 года включительно обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории г. Анадырь, г. Певек, г. Билибино, п. Угольные Копи, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, прибывших в Чукотский автономный округ из других регионов Российской Федерации, за исключением случая, если выход на работу работника осуществляется по истечении 14 дней с момента его прибытия в Чукотский автономный округ. Указанное ограничение не распространяется на работников, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, повторной вакцинации, переболевших новой коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев, либо имеющих справку об отрицательном результате обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), выданную не ранее чем за три дня до дня выхода на работу.";

4) дополнить частями 1.2, 1.3 следующего содержания:

"1.2. Допуск в организованные коллективы детей, прибывших в Чукотский автономный округ из других регионов Российской Федерации в г. Анадырь, г. Певек, г. Билибино, п. Угольные Копи, осуществлять при наличии справки об отрицательном результате обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), выданную не ранее чем за три дня до дня выхода в организованные коллективы.

1.3. До 7 ноября 2021 года включительно приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 часов.";

5) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3 . Департаменту здравоохранения Чукотского автономного округа (Ищенко Н.М.):

1) организовать проведение предварительных медицинских осмотров, указанных в пункте 2 части 1 настоящего постановления, а также экспресс-тестирования и обследований, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами и пациентам старше 60 лет.

3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

4) организовать бесплатное проведение обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в государственных учреждениях здравоохранения лиц (работников), указанных в частях 1.1 и 1.2 настоящего постановления, на территории г. Анадырь, г. Певек, г. Билибино, п. Угольные Копи;

5) приостановить диспансеризацию граждан, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, не переболевших новой коронавирусной инфекцией.";

6) пункт 4 части 4 изложить в следующей редакции:

"4) осуществлять работу Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения "Анадырский окружной психоневрологический интернат" согласно Методическим рекомендациям МР 3.1./2.1.0170/2-20 "Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19)", утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2020 года;";

7) в пункте 2 части 5 слово "массовых" исключить;

8) в части 9 слова "Ниненко М.Г." заменить словами "Бережной В.А.";

9) в части 9.1:

в абзаце первом после слова "вакцинацию" дополнить словами "(в том числе повторную вакцинацию)";

в абзаце втором после слова "вакцинацию" дополнить словами "(в том числе повторную вакцинацию)";

10) дополнить частью 9.2 следующего содержания:

"9.2. Всем транспортным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим свою деятельность с использованием любых видов транспорта на территории Чукотского автономного округа, обеспечить приоритетную доставку лекарственных препаратов, вакцин, расходных, диагностических материалов по заявкам медицинских и фармацевтических организаций в населенные пункты Чукотского автономного округа.";

11) в наименовании приложения 1 слова "требующих соблюдения" заменить словами "при которых рекомендуется соблюдение".

2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин







