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Рубрика: Digital

Для чиновников разработают суперприложение с мессенджером и файлообменником

Текст: Олег Капранов
Минцифры объявило тендер на разработку нового суперсервиса для госслужащих. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Как следует из технического задания, комплекс должен представлять набор коммуникационных сервисов для всех федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных внебюджетных фондов. Заявленная система рассчитана на 100 тысяч пользователей. Стоимость проекта оценена в 487,7 млн рублей.

Фото: iStock
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе Минцифры, в состав суперприложения будет входить такой функционал, как обмен мгновенными сообщениями, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное ПО.

Суперприложение госслужащего будет работать на рабочих местах в ведомствах участников эксперимента и на мобильных устройствах, в том числе и на личных устройствах сотрудников ведомств с учетом требований по информационной безопасности. Смогут они пользоваться и сервисами из браузера. "Помимо базового набора из мессенджеров и видеоконференцсвязи, в составе суперприложения будет календарь, почтовый клиент, облачное файловое хранилище", - рассказал "РГ" директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

"Коммуникация - это ключевой процесс в работе, поэтому мы пришли к концепции суперприложения для чиновников. Помимо базовых функций, различных мессенджеров и обмена документами, мы включили возможность в будущем добавить справочник контактов ведомства для базы сотрудников, возможность интеграции новостной ленты и заглавной страницы сайта министерства", - заявил Гурзов.

Аппаратная часть системы будет доработана позже. Как отмечается, к будущему разработчику услуги будут предъявляться требования в рамках 17-го и 21-го приказов ФСТЭК. Для шифрования трафика будет использоваться ГОСТ TLS - это одно из требований восьмого центра ФСБ. При использовании таких сертификатов практически к нулю снижается возможность перехвата трафика.

Ожидается, что пилотная версия сервиса стартует до конца 2022 года. В числе первых ведомств, которые начнут его использование, - Минцифры, ПФР, Росстат, Минэкономразвития и ГФС.

Digital Технологии Правительство Минцифры

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