Для чиновников разработают суперприложение с мессенджером и файлообменником

Минцифры объявило тендер на разработку нового суперсервиса для госслужащих. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Как следует из технического задания, комплекс должен представлять набор коммуникационных сервисов для всех федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных внебюджетных фондов. Заявленная система рассчитана на 100 тысяч пользователей. Стоимость проекта оценена в 487,7 млн рублей.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Минцифры, в состав суперприложения будет входить такой функционал, как обмен мгновенными сообщениями, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное ПО.

Суперприложение госслужащего будет работать на рабочих местах в ведомствах участников эксперимента и на мобильных устройствах, в том числе и на личных устройствах сотрудников ведомств с учетом требований по информационной безопасности. Смогут они пользоваться и сервисами из браузера. "Помимо базового набора из мессенджеров и видеоконференцсвязи, в составе суперприложения будет календарь, почтовый клиент, облачное файловое хранилище", - рассказал "РГ" директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

"Коммуникация - это ключевой процесс в работе, поэтому мы пришли к концепции суперприложения для чиновников. Помимо базовых функций, различных мессенджеров и обмена документами, мы включили возможность в будущем добавить справочник контактов ведомства для базы сотрудников, возможность интеграции новостной ленты и заглавной страницы сайта министерства", - заявил Гурзов.

Аппаратная часть системы будет доработана позже. Как отмечается, к будущему разработчику услуги будут предъявляться требования в рамках 17-го и 21-го приказов ФСТЭК. Для шифрования трафика будет использоваться ГОСТ TLS - это одно из требований восьмого центра ФСБ. При использовании таких сертификатов практически к нулю снижается возможность перехвата трафика.

Ожидается, что пилотная версия сервиса стартует до конца 2022 года. В числе первых ведомств, которые начнут его использование, - Минцифры, ПФР, Росстат, Минэкономразвития и ГФС.