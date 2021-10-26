Эксперт: в Европе электромобиль - это просто средство передвижения

Эксперты рассказали "РГ" о перспективах электромобилей на российском рынке.

"На мой взгляд, потребительская аудитория электромобилей в России - это продвинутые энтузиасты, которые могут позволить себе несколько автомобилей в семье. Электромобиль, как правило, - не первый автомобиль в личном гараже. В Европе, особенно в Норвегии, электромобили - это просто средство передвижения, позволяющее улучшить экологию и сохранить природу для будущих поколений. Нашим соотечественникам нужно чуть больше времени для принятия того факта, что за электромобилями будущее", - рассуждает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

По словам директора по маркетингу и цифровым продуктам инвестиционной компании "Икс 2" (владеет Автохолдингом "РРТ") Сергея Новосельского, электромобиль удобнее, выгоднее в обслуживании, интереснее обычного автомобиля. Производители уже способны формировать адекватную ценовую политику на подобные продукты.

"Как только появится инфраструктура, потребитель сделает свой выбор, и мы сами удивимся скорости всеобщей электромобилизации. Но пока клиент должен думать о том, где же ему зарядить свой автомобиль, шансов у продукта нет", - уверен эксперт.

Что касается перспектив рынка электромобилей в России, согласно прогнозу консалтинговой компании PwС, в текущем десятилетии его среднегодовые темпы роста могут достигать 82%. Так, в 2024 году в нашей стране должно быть реализовано 7 тыс. "зеленых" машин, в 2030 году - 281 тыс. штук. В результате российский парк электромобилей к 2024 году составит 26 тыс. единиц, а к 2030 году он будет насчитывать уже 630 тысяч.

На сегодняшний день по российским дорогам колесят 12,3 тыс. автомобилей с нулевым выхлопом, гласят данные "Автостата". При этом парк электромобилей в нашей стране представлен 30 моделями 22 марок.

Как прогнозирует генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, при принятии дополнительных стимулирующих мер - привлечение инвестиций в организацию сети быстрых зарядных станций, исключение транспортного налога и бесплатные парковки для владельцев электрокаров - количество электромобилей в России может увеличиться до 5% от общего авторынка к 2025 году.

"Я думаю, в течение 5 лет, если не произойдет никаких значительных изменений в экономике страны, объем продаж электромобилей будет порядка 5% от общих продаж автомобилей в России. Если ориентироваться на текущий объем рынка, при емкости в 1,6 млн машин продажи электрокаров составят около 80 тыс. единиц. В целом премиальный сегмент электромобилей будет расти быстрее, чем массовый, так как стоимость электрокаров пока еще выше, чем стоимость традиционных авто", - полагает Андрей Ольховский.

Для сравнения, во многих зарубежных странах уже сегодня продажи электромобилей измеряются десятками и даже сотнями тысяч штук в год. А безусловным лидером по "электрификации" автопарка является Китай, где ежегодно продается свыше миллиона "зеленых" машин.

В свою очередь, в консалтинговой компании Ernst & Young прогнозируют, что к 2033 году мировой рынок электромобилей может превысить по объему продажи традиционных автомобилей - на 5 лет раньше, чем ожидалось ранее. Этому способствуют жесткие меры властей по борьбе с изменениями климата и растущий интерес к экологичным видам транспорта со стороны потребителей, который подогревается выходом новых моделей электромобилей.

При этом к 2045 году на долю продаж традиционных автомобилей придется менее 1% мирового авторынка. Лидером перехода на электромобили станет Европа, где, как ожидают в EY, продажи "зеленых" машин превзойдут все остальные к 2028 году. В Китае это произойдет в 2033 году, а в США - в 2036 году.

Как говорит директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников, объемы производства и продажи электромобилей растут во всем мире. В России рынок электромобилей пока еще очень невелик, но его динамика впечатляет.

"В ближайшие годы на создание более совершенных электромобилей будут направлены усилия всех мировых автопроизводителей. Очевидно, что электромобили будут постепенно появляться и в модельных линейках брендов в России. Пока эти модели не рассчитаны на массовый спрос и скорее являются имиджевыми, демонстрируя передовые разработки автомобильных концернов. Тем не менее, рынок ждет более доступных моделей в "классических" форм-факторах - например, седанов, - и это подтолкнет спрос. Значительный вклад в продажи электромобилей могут внести закупки государственными службами", - резюмирует эксперт.