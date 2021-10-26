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26.10.2021 15:33
Рубрика: Бензин

Эксперты объяснили, почему в России дорожает дизельное топливо

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

В России с наступлением холодов начал расти спрос на межсезонный и зимний дизель, однако он увеличивается столь высокими темпами, что, вероятно, на рынке может образоваться дефицит предложения, считают эксперты. Опасения по этому поводу уже подстегнули рост оптовых цен до рекордных значений.

Фото: istock
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В начале этой недели стоимость межсезонного дизельного топлива на биржевых торгах впервые превысила 54 тысячи рублей за тонну, а зимний дизель подорожал почти до 58 тысяч по европейскому территориальному индексу, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Трейдеры на бирже не стали ждать, когда снизится цена экспортной альтернативы (нетбэк), и решили побыстрее наполнить нефтебазы дизелем по текущим ценам, из-за чего и разогнали их. "То есть мотором роста следует признать, скорее всего, эмоциональный настрой покупателей, а не какие-то фундаментальные причины, - считает независимый аналитик Виктор Костюков. - В ожидании худшего трейдеры подогрели интерес к покупкам, а заодно и цены. Продавцы товара такому поведению покупателей сопротивления не оказывали".

Хотя масштабы биржевой торговли зимним дизельным топливом быстро увеличиваются, на АЗС зимние сорта можно найти пока лишь в 28 регионах страны, подсчитали аналитики исследовательской группы "Петромаркет". "Опережающий рост оптовых цен на зимний дизель по сравнению с летним и межсезонным позволяет предполагать, что спрос на зимний дизель уже несколько обгоняет предложение, причем его рост в значительной мере обусловлен стремлением операторов мелкооптового и розничного рынков создать запасы зимнего дизтоплива до повсеместного наступления холодов", - считают аналитики.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Это ежегодная практика, однако проблема в том, что в предстоящем сезоне, так же как и в 2019 допандемийном году, скорее всего, не хватит объемов заводского зимнего топлива для покрытия спроса даже с учетом запуска новых мощностей, что создает предпосылки для роста цен на него, считают в "Петромаркете". Как следствие, недостающие объемы операторы, вероятно, восполнят суррогатом, который получают смешением средних дистиллятов и авиакеросина.

По дизельному топливу потенциал роста биржевых цен отсутствует, уверен Виктор Костюков, поэтому он предлагает дождаться, когда "улягутся страхи трейдеров, а этот процесс непредсказуем". По его наблюдениям, быстрее всего зимний дизель дорожал на сибирских заводах, Ухте, в Саратове и Рязани. Межсезонный дизель дорожал в Самаре, Уфе и Перми, ориентированных на поставку в регионы с менее серьезными морозами.

Ранее в Минэнерго РФ заявляли, что биржевая стоимость дизеля растет на фоне раннего перехода с летних сортов топлива на зимние. По заверениям министерства, на АЗС стоимость дизеля по итогам года подорожает не более, чем на уровень инфляции.