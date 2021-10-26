Эксперты объяснили, почему в России дорожает дизельное топливо

В России с наступлением холодов начал расти спрос на межсезонный и зимний дизель, однако он увеличивается столь высокими темпами, что, вероятно, на рынке может образоваться дефицит предложения, считают эксперты. Опасения по этому поводу уже подстегнули рост оптовых цен до рекордных значений.

В начале этой недели стоимость межсезонного дизельного топлива на биржевых торгах впервые превысила 54 тысячи рублей за тонну, а зимний дизель подорожал почти до 58 тысяч по европейскому территориальному индексу, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Трейдеры на бирже не стали ждать, когда снизится цена экспортной альтернативы (нетбэк), и решили побыстрее наполнить нефтебазы дизелем по текущим ценам, из-за чего и разогнали их. "То есть мотором роста следует признать, скорее всего, эмоциональный настрой покупателей, а не какие-то фундаментальные причины, - считает независимый аналитик Виктор Костюков. - В ожидании худшего трейдеры подогрели интерес к покупкам, а заодно и цены. Продавцы товара такому поведению покупателей сопротивления не оказывали".

Хотя масштабы биржевой торговли зимним дизельным топливом быстро увеличиваются, на АЗС зимние сорта можно найти пока лишь в 28 регионах страны, подсчитали аналитики исследовательской группы "Петромаркет". "Опережающий рост оптовых цен на зимний дизель по сравнению с летним и межсезонным позволяет предполагать, что спрос на зимний дизель уже несколько обгоняет предложение, причем его рост в значительной мере обусловлен стремлением операторов мелкооптового и розничного рынков создать запасы зимнего дизтоплива до повсеместного наступления холодов", - считают аналитики.

Это ежегодная практика, однако проблема в том, что в предстоящем сезоне, так же как и в 2019 допандемийном году, скорее всего, не хватит объемов заводского зимнего топлива для покрытия спроса даже с учетом запуска новых мощностей, что создает предпосылки для роста цен на него, считают в "Петромаркете". Как следствие, недостающие объемы операторы, вероятно, восполнят суррогатом, который получают смешением средних дистиллятов и авиакеросина.

По дизельному топливу потенциал роста биржевых цен отсутствует, уверен Виктор Костюков, поэтому он предлагает дождаться, когда "улягутся страхи трейдеров, а этот процесс непредсказуем". По его наблюдениям, быстрее всего зимний дизель дорожал на сибирских заводах, Ухте, в Саратове и Рязани. Межсезонный дизель дорожал в Самаре, Уфе и Перми, ориентированных на поставку в регионы с менее серьезными морозами.

Ранее в Минэнерго РФ заявляли, что биржевая стоимость дизеля растет на фоне раннего перехода с летних сортов топлива на зимние. По заверениям министерства, на АЗС стоимость дизеля по итогам года подорожает не более, чем на уровень инфляции.