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Эмилия Кларк снимется в необычной романтической комедии

Новости
    26.10.2021, 14:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

35-летняя британская актриса Эмилия Изобел Юфимия Роуз Кларк подписалась на новый фантастический проект. Как передает Digital Spy, речь идет о романтической комедии "эпохи искусственного интеллекта" "Поколение стручков" (The Pod Generation).

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Экранную пару "Дейенерис" составит чернокожий Чиветель Эджиофор ("Доктор Стрэндж", "12 лет рабства"), номинант премии "Оскар".

Актеры разыграют партию пары из Нью-Йорка, Рэйчел и Алви, использующей съемную искусственную матку, инновационное капсульное устройство, позволяющее партнерам вынашивать ребенка совместно (без комментариев). При этом Алви настроен скептически, тогда как Рэйчел прогрессивно открыта всему новому.

Режиссер предприятия, доводящего свежие зарубежные умонастроения до дальнейшего абсурда, - француженка Софи Бартез (драмедия "Замерзшие души" - с Диной Корзун и Эмили Уотсон).

Съемки стартуют в марте. Дата премьеры пока не определена.

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