Exeed "засветил" цены на кроссовер TXL за два дня до премьеры

Старт продаж кроссовера Exeed TXL состоится 28 октября. В этот день компания проведет онлайн-презентацию модели и назовет ее цены. Между тем накануне на сайте бренда "засветился" прайс-лист на этот автомобиль. И, по сути, теперь премьера призвана ответить лишь на один вопрос: правда ли, что машина будет стоить от 2,7 млн рублей, или это все-таки ошибка?

Прайс-лист на Exeed TXL опубликовал сайт "Китайские автомобили". Как отмечается, у кроссовера будут те же самые комплектации Luxury и Flagship, как и у CheryExeed TXL, с тем же техническим оснащением - мотором 1.6 на 186 л.с., "роботом" DCT7 и полным приводом. Только цена с 2 349 900 и 2 549 900 рублей якобы вырастет на 350 тысяч - до 2 699 900 и 2 899 900 рублей в зависимости от версии.

Такую разницу нельзя оправдать изменениями во внешности - хотя машина стала во многом интереснее за счет, например, широкой решетки радиатора и измененных бамперов. Ну разве что уже в начальной версии используются светодиодные фары головного света, а в крышку капота встроен так называемый мерцающий логотип.

Но, скорее всего, цена увеличилась из-за функционального оснащения. Например, "зимний" пакет нового TXL включает и обогрев сидений второго ряда. У переднего пассажира изначально есть регулировка кресла клавишами. И он, как и водитель, может использовать вентиляцию сиденья. Богаче стала аудиосистема, а в топовой комплектации акустику Arkamys заменили на Sony. Выросли в размерах приборка и экран медиасистемы, которые к тому же объединены единым монитором. Кондиционер у новинки способен ионизировать воздух. Двигатель можно запускать дистанционно. Есть датчик усталости водителя. А еще в каждой из версий предусмотрен пакет "умных" опций ADAS - в том числе с адаптивным круиз-контролем, системами распознавания знаков и удержания в полосе. Правда, все подробности об этих пакетах не раскрыты.

Напомним, в ноябре компания также должна представить флагманский внедорожник VX. Автомобиль, сопоставимый по размерам с Toyota LC300, получит 250-сильный 2-литровый турбомотор и белый кожаный салон.

Фото: Пресс-служба Exeed.

Фото: Пресс-служба Exeed.

Фото: Пресс-служба Exeed.