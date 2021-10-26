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Текст:   Татьяна Замахина 
13:35 26.10.2021

Госдума приняла в первом чтении проект о продлении "дачной амнистии"

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года, а также о ее расширении.

Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, на сегодняшний день (с момента вступления в силу "дачной амнистии" в 2006 году) "амнистией" воспользовались 14 миллионов граждан. Они в упрощенном порядке оформили права на жилые и дачные (садовые) дома, объекты бытового назначения, земельные участки. В течение прошедших 15 лет процедура неоднократно продлевалась и дополнялась.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Теперь новое продление, но, возможно, последнее. Вместе с правительством в Госдуме прорабатывают вопрос об установлении "дачной амнистии" бессрочно.

На новом этапе вносятся кардинальные дополнения. Выяснилось, что не все жизненные ситуации были охвачены законодательными решениями. По словам Крашенинникова, сохраняются препятствия в "легализации" построенных жилых домов на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы. А без оформления прав на землю такие граждане, как известно, лишены и возможности оформления прав на жилые дома.

Такие проблемы наиболее актуальны для жителей рабочих поселков, которые создавались при заводах, сообщил парламентарий. У проживающих в домах на таких территориях граждан зачастую отсутствуют на руках необходимые документы - как на сами жилые дома, так и на земельные участки под ними. Поэтому сейчас они не могут оформить в собственность ни земельный участок, ни расположенный на нем дом.

"Предлагается упрощенное бесплатное оформление на такие жилые дома одновременно с земельными участками, - заявил Крашенинников. - Хочу подчеркнуть, что эти нормы касаются жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года".

Для оформления прав собственности, согласно законопроекту, необходимо будет предоставить одно заявление в органы местного самоуправления. На его базе будет оформляться и дом, и земельный участок под ним.

Также нужно будет приложить документ, подтверждающий факт владения домом. Среди таковых: документ о выделении земли организацией-работодателем; договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения; договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам; документы технической инвентаризации; выписка из хозяйственной книги; документ, подтверждающий факт регистрации гражданина в указанном доме до мая 1998 года.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект журналистам, обратил внимание, что инициатива позволит дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство земельные участки, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться "дачной амнистией".

В поправках указывается, что наследник должен предоставить среди прочих документов свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома.

Помимо этого, законопроект предлагает принадлежащие гражданам права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками признавать правом собственности в силу закона. Владельцу такого участка не нужно будет даже обращаться в Росреестр для переоформления прав.

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