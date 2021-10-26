Иностранцы восхитились "Волгой", которая завелась после 16 лет стоянки

Брошенный седан ГАЗ-24 "Волга" выпуска начала 70-х восхитил пользователей Youtube своей живучестью - машина завелась и поехала с минимальными приготовлениями после 16 лет стоянки под открытым небом. "Оживил" автомобиль Youtube-канал Flexiny.

Чтобы седан завелся, ему потребовалось залить новое масло в двигатель, установить аккумулятор, заменить фильтры, а также прочистить радиатор охлаждения мотора. Тронуться же с места машине помогла замена цилиндра сцепления. Далее блогер показал автомобиль в движении - никаких проблем за несколько часов с ним не возникло.

Пользователей впечатлила надежность "Волги", ведь она не утратила способность самостоятельно передвигаться после 16 лет небрежного хранения на улице, особенно любопытны замечания иностранцев, для которых "Волга" - редкая экзотика.

"Русский Cadillac. Не ожидал, что у него заработает светотехника и пойдут искры из выхлопной трубы", - написал Алексије M, представившийся зрителем из Сербии.

"Попробуйте это с так называемыми "премиум-автомобилями" после 16 лет простоя на лугу. Современные Audi и другие начинают ломаться через 5 лет, вынуждая владельцев оплачивать огромные счета на СТО", - сетует leyland9999.

"Советские машины были спроектированы прочными, поскольку для покупки нового автомобиля приходилось стоять в очереди 10 лет", - заметил комментатор под псевдонимом Actunger.

"Крутая машина! Мне нравится ее стиль! Кажется, она едет просто отлично!", - поделился своим мнением captainjerk.

"Это "Волга"! Таких машин еще много на Кубе. Неубиваемый автомобиль!", - рассказал Oscar Diaz.

"Это возможно моя любимая русская машина, мне нравится все в ее облике", - написал CrashCar.

"Я знаком с этим автомобилем с детства. Они продавались в Бельгии как Volga 24D и оснащались дизелем Peugeot", - вспомнил Wim19758.

ГАЗ-24 "Волга" производился на Горьковском автомобильном заводе в 1967-1986 гг. Стандартная версия модели оснащалась 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 85-95 л.с.