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26.10.2021 18:02
Рубрика: Власть

Как в Гвинейском заливе шла операция против пиратов

Текст: Юрий Гаврилов
Некоторые подробности того, как в минувший понедельник в Гвинейском заливе российские военные моряки предотвратили захват пиратами контейнеровоза "Люция", рассказал командир отряда кораблей Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик.

По его словам, операция началась после того, как на большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" поступил сигнал от Международного бюро противопиратской деятельности. Несмотря на сложные метеоусловия, к гражданскому судну, которое находилось более чем в 80 километрах от БПК, направили вертолет. Услышав звук его винтов, восемь пиратов на высокой скорости на лодке ушли от контейнеровоза.

Фото: Сергей Федюнин/ТАСС
Высадку морпехов на атакованный пиратами контейнеровоз сняли на видео

"Мной была дана команда на приведение отряда кораблей в боевую готовность "полная". Были подняты по тревоге группы антитереррористической деятельности морской пехоты на всех кораблях нашего отряда, и отряд начал с максимальной скоростью переход в точку обнаружения данного судна", - процитировал "Интерфакс" слова Варика.

Российские корабли подошли к контейнеровозу через два с половиной часа. "Уже к этому моменту времени я связался с Международным бюро по борьбе с пиратством, оповестил их о том, что мы выходим на контакт с судном, что пираты вытеснены из района и их деятельность прекращена", - рассказал офицер.

По его словам, не было известно, оставался ли кто-то из пиратов на борту контейнеровоза. "Группы - штурмовая, группа прикрытия из состава морской пехоты были вооружены, проинструктированы и погружены по прибытию корабля в район действий на быстроходную лодку. Был повторно поднят вертолет для огневого прикрытия с воздуха. Также велся контроль с беспилотного средства, которое было запущенно с БПК "Адмирал Кулаков", - продолжил Варик.

Наши военные связались с командой контейнеровоза, которая укрылась в помещении рубкового отделения штормовой части судна. "В течение 30 минут группа, прикрывая друг друга, осмотрела надстройку, сверху вниз (это порядка пяти палуб) в достаточно сложных, напряженных, эмоциональных условиях. Действия были отработаны, мы готовились к этому и тренировались, - сказал офицер. - Пираты были гарантированно вытеснены, экипаж судна - освобожден. Пострадавших нет. В настоящее время судно по просьбе капитана конвоируется отрядом кораблей", - доложил Варик.

Он уточнил, что в момент проведения операции в Гвинейском заливе на борту контейнеровоза "Люция" находились 22 члена команды: один россиянин, один румын и двадцать украинцев.

Власть Безопасность Нападения пиратов

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