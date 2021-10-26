Российские моряки предотвратили захват судна пиратами в Гвинейском заливе

Новости

Российские моряки предотвратил захват судна пиратами в Гвинейском заливе 00:53
В Москве растет доля пустующих магазинов 00:24
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в штате Айдахо 00:16
Путин наградил Зорькина и Бутмана 25.10.2021
В Сирии перед колонной российской военной полиции произошел взрыв 25.10.2021
Mastercard разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой 25.10.2021
Взорвавшаяся квартира в Набережных Челнах была отключена от газа 25.10.2021
Более 256 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 25.10.2021
Молдавия заключила контракт на закупку газа у Польши 25.10.2021
Apple выпустила iOS 15.1 25.10.2021
Лавров: Отношений между РФ и НАТО нет 25.10.2021
Лавров предложил начать диалог военных ведомств РФ и Норвегии на высоком уровне 25.10.2021
Интернет-аферисты стали использовать детей для доступа к счетам родителей 25.10.2021
Отряд "Центроспас" МЧС России передумали ликвидировать 25.10.2021
Лавров назвал заявления главы Минобороны ФРГ фантазиями 25.10.2021
В Набережных Челнах спасли четвертую пострадавшую при взрыве газа 25.10.2021
Эрдоган не стал объявлять персонами нон грата десять западных послов 25.10.2021
В Петербурге возобновились коронавирусные рейды по барам 25.10.2021
В Судане два человека убиты, более 80 ранены в ходе протестов 25.10.2021
Прокуратура начала проверку после гибели художника Бубнова в бассейне 25.10.2021
Биржевой курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года 25.10.2021
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинут на "Оскар" от России 25.10.2021
В Минске сообщили об изменении графика движения поездов до Адлера 25.10.2021
В Челнах из-под завалов достали третьего пострадавшего при взрыве газа 25.10.2021
Главой Российского Оскаровского комитета избран Павел Чухрай 25.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 00:53
Рубрика: Власть

Российские моряки предотвратили захват судна пиратами в Гвинейском заливе

Фото: Сайт Министерства обороны России. Фото: Сайт Министерства обороны России.
Фото: Сайт Министерства обороны России.

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны России.

Фото: AP Photo
Активность морских пиратов в этом году стала самой низкой за 27 лет

Сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Республики Того в Камерун, был получен российскими моряками накануне около 13 часов. Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. В соответствии с инструкцией экипаж контейнеровоза укрылся в машинном отделении.

С российского корабля незамедлительно был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Увидев военный вертолет, пираты покинули судно и на полной скорости направились в сторону берега. Позже с БПК на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая освободила экипаж и провела досмотр.

Напомним, отряд кораблей и судов Северного флота в составе БПК "Вице-адмирал Кулаков", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" находится в Гвинейском заливе в течение трех недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания.

Власть Власть Безопасность Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Нападения пиратов

Главное сегодня

Путин дал поручения по антикоронавирусным ограничениям. Главное
Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса
Лавров назвал заявления главы Минобороны ФРГ фантазиями
В Сирии перед колонной российской военной полиции произошел взрыв
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинут на "Оскар" от России
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать