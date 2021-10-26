Российские моряки предотвратили захват судна пиратами в Гвинейском заливе

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны России.

Сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Республики Того в Камерун, был получен российскими моряками накануне около 13 часов. Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. В соответствии с инструкцией экипаж контейнеровоза укрылся в машинном отделении.

С российского корабля незамедлительно был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Увидев военный вертолет, пираты покинули судно и на полной скорости направились в сторону берега. Позже с БПК на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая освободила экипаж и провела досмотр.

Напомним, отряд кораблей и судов Северного флота в составе БПК "Вице-адмирал Кулаков", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" находится в Гвинейском заливе в течение трех недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания.