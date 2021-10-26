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26.10.2021 10:01
Рубрика: Легковые авто

Какие системы безопасности в автомобиле не работают в плохую погоду

Текст: Майя Бирюкова
Современный автомобиль оснащен умной электроникой, которая следит за множеством моментов - соблюдением разметки, сближением с другим транспортом, нужной траекторией движения. Водитель привыкает, что часть задач во время движения берет на себя техника, и расслабляется.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Однако в снег и дождь некоторые системы перестают работать, поэтому автовладельцам приходится полагаться лишь на свои навыки. Американская автомобильная ассоциация провела ряд экспериментов, доказавших это, пишет aif.ru.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Например, для испытания работы систем автоматического экстренного торможения (АЕВА) перед автомобилем ставили надувное препятствие, имитирующее другую машину. На ней были нанесены знаки и светоотражающие элементы. В солнечную погоду система срабатывала грамотно: количество касаний препятствия достигало всего 17 процентов. В дождь число ошибок составило 33 процента.

Еще хуже в непогоду работает система удержания в полосе (ALKA). Автоматика отключалась без предупреждения. В ходе испытаний в дождь и снег в 69 процентах случаев машина пересекала линию разметки и уходила на соседнюю полосу.

Проблема в том, что подобная электроника полагается на радары и камеры. Некоторые автомобили имеют свои лазерные устройства, определяющие расстояния. Но все они очень зависимы от погодных условий.

Весьма метеочувствительны адаптивный круиз-контроль, система предупреждения об опасном сближении. Когда идет снег или дождь, радиоволны начинают отражаться не только от фактических препятствий, но и от капель или хлопьев снега. Помощники - "автопилоты" тоже начинают сбоить, принимая препятствия за туман или отражение света.

Электронный блок управления начинает выдавать ошибки. Если водитель понадеется на технику в такую погоду, то может случится ДТП. Поэтому там, где климат частенько подбрасывает неприятные погодные явления, автовладельцам следует быть всегда начеку.