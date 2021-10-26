Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 26 октября 2021 года № 74 "О внесении изменения в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 16.04.2020 № 85, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106, от 8.05.2020 № 109, от 25.05.2020 № 115, от 01.06.2020 № 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141, от 22.06.2020 № 145, от 03.07.2020 № 156, от 06.07.2020 № 159, от 15.07.2020 № 167, от 17.07.2020 № 172, от 27.07.2020 № 185, от 10.08.2020 № 192, от 13.08.2020 № 202, от 24.08.2020 № 206, от 07.09.2020 № 224, от 21.09.2020 № 243, от 05.10.2020 № 249, от 16.10.2020 № 254, от 29.10.2020 № 266, от 30.10.2020 № 269, от 15.11.2020 № 281, от 25.11.2020 № 291, от 07.12.2020 № 294, от 24.12.2020 № 303, от 10.01.2021 № 1, от 22.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 15, от 08.02.2021 № 17, от 12.02.2021 № 19, от 19.02.2021 № 25, от 05.03.2021 № 43, от 18.03.2021 № 61, от 23.04.2021 № 87, от 02.05.2021 № 103, от 15.07.2021 № 130) следующее изменение:

изложить Указ в следующей редакции:





"О введении режима повышенной готовности

В целях предотвращения распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести на территории Карачаево-Черкесской Республики режим повышенной готовности.

2. Запретить до особого распоряжения проведение на территории Карачаево-Черкесской Республики публичных, массовых спортивных, зрелищных и культурных мероприятий, за исключением официальных, проводимых органами публичной власти при реализации своих полномочий с обеспечением организатором мероприятия выполнения требований, установленных в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Установить, что в случае осложнения эпидемической ситуации на территории Карачаево-Черкесской Республики может быть приостановлена деятельность отдельных организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей, в порядке, предусмотренном решениями Президента Российской Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Установить, что в период с 22.00 до 06.00 часов следующего дня, приостанавливается деятельность организаций общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, баров и иных организаций (в том числе расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах, иных объектах торговли и (или) оказания услуг).

Данное ограничение не распространяется на деятельность объектов общественного питания, при осуществлении торговли дистанционным способом, обслуживании на вынос, доставки готовых блюд (без посещения гражданами помещений объектов общественного питания).

Организациям общественного питания (ресторанам, кафе, столовым, барам и иным организациям (в том числе расположенным в торговых и торгово-развлекательных центрах, иных объектах торговли и (или) оказания услуг) при оказании услуг общественного питания обеспечить соблюдение методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19).

5. Приостановить до особого распоряжения деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей по проведению:

культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

рекламных мероприятий:

деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

театров, концертных залов;

физкультурных, спортивных мероприятий.

6. Приостановить до особого распоряжения деятельность ресторанов (залов торжеств) по организации и проведению свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий.

7. Установить, что с 01.11.2021 допуск граждан в организации общественного питания, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов (кинотеатров, кинозалов), торгово-развлекательные комплексы, осуществляется при условии предъявления ими документа, удостоверяющего личность и одного из следующих документов (сведений):

сертификата профилактической прививки от (COVID-19), в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе (QR-кода), либо медицинского документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде или на бумажном носителе (QR-кода), либо медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев):

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до посещения соответствующего объекта (при предъявлении медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации).

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по предоставлению мест для временного проживания на территории Карачаево-Черкесской Республики с 01.11.2021 года осуществлять прием и размещение потребителей соответствующих услуг (каждого прибывшего) при условии предъявления ими одного из документов, указанных в настоящем пункте.

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц в возрасте до 18 лет включительно.

8. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, органам государственной власти и органам местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики, осуществить в установленном законодательством порядке перевод на дистанционный (удаленный) режим работы не менее 30 % работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, включая всех работников из числа граждан в возрасте старше 60 лет и (или) имеющих хронические заболевания, согласно приложению 2 к настоящему Указу и не прошедших вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением граждан, чье нахождение на 4 рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

Перевод на дистанционный (удаленный) режим работы работников из числа граждан в возрасте старше 60 лет и (или) имеющих хронические заболевания согласно приложению 2 к настоящему Указу, осуществляется на период не менее 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

При принятии решений об отстранении от работы (не допущении к работе) работников в соответствии с требованиями статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлений Главного санитарного врача Карачаево-Черкесской Республики о проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям, в первую очередь отстранять от работы (не допускать к работе) лиц, старше 60 лет.

9. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики:

9.1. При осуществлении своей деятельности обеспечить соблюдение требований о социальном дистанцировании, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), а также соблюдение методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби гелей и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19).

9.2. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах и обеспечение их средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами, дезинфицирующими средствами и т.п.) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

9.3. Выявлять и не допускать на рабочее место (территорию) работников с признаками инфекционного заболевания.

9.4. Обеспечить ношение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), а также использование перчаток. если эю не препятствие г рабочей деятельности.

9.5. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

9.6. При поступлении запроса Оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной (COVID-19) (далее - Оперативный штаб), незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего повой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

9.7. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 10.3 и 11 настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

9.8. Обеспечить применение Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, с учетом реальных возможностей и необходимости работы сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования возглавляемых ими организаций.

9.9. При оказании услуг общественного питания обеспечить расстановку перегородок или расстановку столов на расстоянии 1,5-2 метров.

9.10. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность, связанную с посещением гражданами их зданий, строений, сооружений (помещений в них), обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой, в том числе, для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

9.11. Субъектами туристического бизнеса, включая пункты общественного питания, спортивно-оздоровительные центры (в том числе термальные источники, пункты проката туристского оборудования и т.п.), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере коллективного и индивидуального размещения (гостиницы (отели), мотели, гостевые дома, коттеджи, хостелы, квартиры, меблированные комнаты, апартаменты), санаторно-курортным организациям обеспечить неукоснительное соблюдение требований Методических рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020 и Методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020.

9.12. Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по прокату оборудования, обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции всех контактных поверхностей, ежедневно не реже 1 раза в 2 часа, а также дезинфекцию оборудования вначале смены и после каждой сдачи в пункт проката.

9.13. Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров канатной дорогой обеспечить:

кабины канатной дороги (вагонетки) постоянным притоком воздуха для возможности проветривания способом, не влияющим на техническую безопасность конструкций (при наличии технической возможности);

нахождение пассажиров в кабине (вагонетке) в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы) на протяжении всего пути следования:

проведение мероприятий по дезинфекции всех контактных поверхностей, кабин (вагонеток), ежедневно не реже I раза в 2 часа;

при наличии технической возможности соблюдение правил социального дистанционирования путем рассадки пассажиров на расстоянии не менее 1,5 метров.

9.14. До особого распоряжения не проводить корпоративные мероприятия в коллективах, а также ограничить участие работников в иных массовых мероприятиях.

9.15. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги пассажирских перевозок и перевозок на такси, обеспечить выполнение следующих требований:

не допускать к работе сотрудников без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

не допускать посадку и нахождение в салоне общественного пассажирского транспорта и такси пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). В случае отсутствия таких средств индивидуальной защиты у пассажира не предоставлять услугу по перевозке;

обеспечить контроль за наличием у пассажиров средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

9.16. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, не допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей, граждан, не соблюдающих требования об использовании средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования, а также не осуществлять им продажу товаров (выполнение работ или оказание услуг).

10. Обязать граждан:

10.1. Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

10.2. Посетивших другие субъекты Российской Федерации и прибывших на территорию Карачаево-Черкесской Республики:

10.2.1. Сообщать о своём возвращении в Карачаево-Черкесскую Республику, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на "горячую линию" по номеру тел.: 8(878-2) 20-44-83, 8-800-201-26-70.

10.2.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно сообщить в поликлинику по месту прикрепления для оказания медицинской помощи на дому, без посещения медицинской организации;

10.3. Строго соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

11. Обязать нс осуществляющих трудовую деятельность или деятельность по гражданско-правовому договору, либо осуществляющих такую деятельность в дистанционном (удаленном) режиме работы, граждан в возрасте старше 60 лет и не прошедших вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) соблюдать режим самоизоляции (не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, обращения за медицинской помощью, посещения пунктов вакцинации для прохождения вакцинации с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), посещения объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, прогулки, исключая посещение мест массового пребывания людей). Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Данное ограничение не распространяется на граждан, определенных решением Оперативного штаба.

12. Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики обеспечить продление по 07.11.2021 включительно каникул для обучающихся общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Рекомендовать руководителям образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, находящихся на территории Карачаево-Черкесской Республики, при реализации образовательных программ обеспечить принятие мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в методических рекомендациях по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.08.2020 № МР 3.1 /2.4.0206-20.

Руководителям образовательных организаций, находящихся на территории Карачаево-Черкесской Республики обеспечить исполнение требований постановлений Главного санитарного врача Карачаево-Черкесской Республики.

Рекомендовать гражданам, обучающимся по образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, минимизировать покидание мест проживания (пребывания).

13. Средствам массовой информации Карачаево-Черкесской Республики (далее - СМИ) организовать работу по:

освещению в СМИ проводимых в Карачаево-Черкесской Республике профилактических противоэпидемиологических мероприятий, особенностях течения болезни (новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установленных методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации мерах по профилактике и методиках лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

освещению в СМИ проводимых в Карачаево-Черкесской Республике рейдовых мероприятий по соблюдению постановления Роспотребназдора от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения (COVID-19) в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" и настоящего Указа.

14. Обязать:

14.1. Граждан:

14.1.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

14.1.2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях).

14.1.3. Исполнять правила поведения, установленные организациями и индивидуальными предпринимателями, в связи с осуществлением ими деятельности в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

14.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

15. Рекомендовать гражданам воздержаться от проведения и посещения свадебных, поминальных и иных массовых мероприятий, в том числе в частных домовладениях и квартирах.

16. Установить, что предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров, центров "Мои документы", органов записи актов гражданского состояния на территории Карачаево-Черкесской Республики осуществляется при условии обеспечения предварительной записи.

17. Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики:

17.1. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики.

17.2. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

17.3. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с медицинскими показаниями.

17.4. Обеспечить обработку и направление ответов на обращения граждан, поступающие на телефоны круглосуточной "горячей линии" по вопросам здравоохранения: 8 (8782)-22-44-83, 8-800-201-26-70.

17.5. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике обеспечить ежедневное представление информации о предупредительных мерах по недопущению распространению инфекции (COVID-19) на территории Карачаево-Черкесской Республики руководителю Оперативного штаба.

17.6. Обеспечить выдачу бесплатных лекарств амбулаторным больным и осуществлять контроль за выдачей указанных лекарств, нарастить запасы лекарственных препаратов в госпиталях и средств индивидуальной защиты.

17.7. Приостановить до особого распоряжения проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию определенных групп взрослого населения.

18. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики:

18.1. Взять на особый контроль все вопросы жизнеобеспечения пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги на дому и оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции.

18.2. Не допускать прекращения предоставления ранее назначенных мер социальной поддержки.

19. Управлению Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности:

организовать и обеспечить круглосуточную работу телефонов "горячей линии" по вопросам здравоохранения (8-800-201-26-70);

совместно с Главным управлением МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике организовать информирование населения посредством СМС-сообщений о необходимости соблюдения мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

20. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики не допускать прекращения предоставления ранее назначенных мер социальной поддержки.

21. Оперативный штаб привести в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

22. Руководителям государственных органов, органов местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики:

обеспечить доведение до сведения работников информации о необходимости соблюдения Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

оказывать содействие Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики в решении возложенных на него задач.

23. Главам администраций муниципальных районов и городских округов образовать рабочие группы по организации исполнения и контролем за исполнением настоящего Указа, в том числе организациями и индивидуальными предпринимателями с привлечением в установленном порядке, заинтересованных подразделений органов государственной власти.

24. Главам администраций муниципальных районов и городских округов:

усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, в общественных местах, на предприятиях и в организациях;

организовать и проводить совместно с Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике работу по контролю за соблюдением принятых мер и увеличению количества рейдовых мероприятий, особое внимание уделив общественному транспорту и местам массового скопления людей:

совместно с Министерством туризма курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики и привлеченными в установленном порядке, заинтересованными подразделениями органов государственной власти обеспечить проведение проверок исполнения требований настоящего Указа субъектами туристического бизнеса, включая канатные дороги, пункты общественного питания, спортивно-оздоровительные центры (в том числе термальные источники, пункты проката туристского оборудования и т.п.) и организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере коллективного и индивидуального размещения (гостиницы (отели), мотели, гостевые дома, коттеджи, хостелы, квартиры, меблированные комнаты, апартаменты), санаторно-курортных организаций;

о результатах проведенной работы незамедлительно сообщать в Оперативный штаб.

25. Руководителям органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, республиканских государственных учреждений и предприятий предоставлять два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы работникам при прохождения вакцинации (каждой из её частей) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Рекомендовать иным работодателям предоставлять два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы работникам при прохождения вакцинации (каждой из её частей) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

26. Министерств)- внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике рекомендовать в установленном порядке и в пределах своих полномочий принять участие в реализации настоящего Указа, в том числе путем участия в работе по доведению до сведения граждан и организаций требований настоящего Указа, с использованием имеющихся в его распоряжении сил и средств.

27. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившейся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

28. Лица, виновные в нарушении предписаний и ограничений, установленных настоящим Указом, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

29. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 27 октября 2021 года.

Исполняющий обязанности Главы Карачаево-Черкесской Республики М.О.Аргунов







