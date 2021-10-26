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26.10.2021 13:08
Рубрика: Внутренняя политика

Комитет Госдумы по транспорту поддержал отмену техосмотра в России

Текст: Татьяна Замахина
Личный транспорт освободят от обязательного техосмотра. Такой законопроект одобрил для принятия в первом чтении комитет Госдумы по транспорту. Об этом сообщил глава комитета Евгений Москвичев, один из авторов проекта, которого цитирует пресс-служба "Единой России".

Авторами изменений выступила группа сенаторов и депутатов от партии. Согласно инициативе, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Как пояснил ранее один из авторов, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак, в случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением ТО по своему желанию.

При этом будет ряд исключений. Техосмотр будет необходим физическим лицам при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла.

А для коммерческого и пассажирского транспорта процедура остается обязательной. Сюда также относятся машины такси и транспорт, используемый в служебных целях.

Авторы объяснили, что легковые автомобили и мотоциклы с действующими полисами ОСАГО очень редко попадают в ДТП.

Кроме того, разработчики ориентируются на Венскую конвенцию о дорожном движении, которая предусматривает обязательный техосмотр только для коммерческого и общественного транспорта.

Законопроект должен заработать сразу после официального опубликования. Правительство РФ его поддержало.