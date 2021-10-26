Косачев: Крым никогда уже не будет украинским, с золотом или без

Ведь если бы они, эти украинские власти, действительно верили в возможность возврата Крыма, чего бы проще для них было позволить музейной коллекции вернуться домой, на полуостров (откуда она, понятно, уже никуда не делась бы), и попутно снискать симпатии крымчан своим благородством и верой в общее будущее.

Так ведь нет. Логика противоположная. Прибрать к рукам всё, что плохо легло. Украсть и перепрятать. Давить и не пущать. Пока ещё есть что тащить.

Потому что не верят. И если в чем украинские власти и правы, осознанно или бессознательно, так это в понимании того, что Крым уже давно не их. В общем-то и не был, но главное - никогда таковым не будет. С золотом или без - не будет. И к Фрейду не ходи…

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.