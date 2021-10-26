Меркель сложила с себя полномочия главы правительства ФРГ

В Берлине прошло первое после парламентских выборов заседание бундестага. По закону это последний возможный срок для его проведения. И хотя новый кабинет еще не сформирован и переговоры победившей на выборах Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с возможными партнерами по коалиции фактически только начинаются, президент ФРГ был обязан вручить действующим министрам, а также федеральному канцлеру свидетельства о сложении их полномочий.

Победившие на выборах социал-демократы выдвинули своего председателя бундестага - Бербель Бас. По данным немецких СМИ, к концу ноября должно быть готово коалиционное соглашение СДПГ, "Зеленых" и Свободных демократов, а в середине декабря депутаты проголосуют за новый состав правительства.