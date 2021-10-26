Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию

Директор Музея Победы Александр Школьник через Instagram пригласил на экскурсию рэпера Моргенштерна. Так учреждение культуры отреагировало на скандальное интервью звезды.

Александр Школьник отметил, что такие экскурсии регулярно проводятся для школьников. Сочетание подлинных реликвий и декораций позволяет как можно глубже окунуться в ту эпоху. "Надеюсь, его мнение о ненужности празднования Дня Победы после этого изменится", - написал директор музея.

Ранее Моргенштерн принес извинения за слова о ненужности празднования Дня Победы. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний рэпера.