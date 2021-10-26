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Рубрика: Происшествия

МВД окончило расследование дела о "билетной мафии"

Текст: Владимир Баршев
Следователи Следственного департамента МВД России окончили предварительное расследование резонансного уголовного дела о "билетной мафии". В совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ, обвиняются 22 человека. Это предполагаемые организаторы и участники преступного сообщества, которое специализировалось на мошенничестве в сфере компьютерной информации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело в отношении так называемой билетной мафии было возбуждено следователем Следственного управления УТ МВД России по ЦФО подполковником юстиции Евгенией Шишкиной, которая была убита осенью 2018 года в Подмосковье. В МВД назвали это ее ключевым делом.

Фото: Пресс-служба судов Вологодской области
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Следствие установило, что с июля 2013-го по август 2014 года соучастники через несанкционированный доступ к компьютерной информации от имени коммерческих организаций незаконно оформляли электронные билеты, понятно, что без всякой оплаты. Потом они возвращали их в железнодорожные кассы и получали за них наличные деньги.

Структурные подразделения группировки действовали в Москве, Уфе, Новосибирске и Санкт-Петербурге, а также на территории Московской области. Для конспирации фигуранты использовали анонимные прокси-серверы, оформленные на третьих лиц банковские карты, регулярно меняли абонентские номера мобильной связи.

В результате противоправной деятельности пострадала 31 компания, предоставляющая услуги по дистанционному оформлению и бронированию железнодорожных билетов. Ущерб превысил 17 миллионов рублей.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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"После убийства Евгении Шишкиной все находившиеся в ее производстве дела были затребованы в Следственный департамент МВД России. Ход их расследования взят на особый контроль руководством департамента. Дела в отношении нескольких организаторов и участников данной криминальной организации были выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу. На сегодняшний день пятеро фигурантов признаны виновными в инкриминируемых им деяниях и приговорены к длительным срокам заключения. Для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации окончание предварительного расследования по уголовным делам, которые вела Евгения Шишкина, привлечение виновных лиц к ответственности - дань памяти погибшей, которая для коллег останется навечно в строю", - сообщила Ирина Волк.

Сейчас обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ, предъявлены 22 сообщникам. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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