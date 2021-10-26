Названы лекарства, снижающие выработку иммунитета от COVID

Роспотребнадзор назвал лекарства, которые могут снижать выработку иммунного ответа от COVID. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Как следует из сообщения, навредить выработке иммунного ответа способны цитостатики и кортикостероиды.

Лекарства этих групп часто назначаются при ревматологических заболеваниях и онкологии. К цитостатикам, например, относятся доксорубицин, фторурацил, гидроксимочевина и циклофосфан. А к кортикостероидам - кортизон, преднизолон и другие.

"Пациентам, получающим такую терапию, нужно обязательно перед вакцинацией посетить лечащего врача, который, уточнит отсутствие противопоказаний и, при возможности, скорректирует дозы", - отмечают в Роспотребнадзоре.

В целом же лекарственных препаратов, которые нельзя совмещать с вакциной, не существует, говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре выдали рекомендации по вакцинации пожилых людей.