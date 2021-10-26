В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым

Роспотребндзор выдал рекомендации по правильной вакцинации для пожилых россиян. Соответствующий материал появился на сайте ведомства.

Как отмечают специалисты, никаких принципиальных особенностей при вакцинации пожилых нет - прививаться можно лишь при отсутствии обострений хронических болезней. При этом сами хронические болезни являются не помехой, а наоборот - дополнительным показанием.

В ведомстве подчеркнули, что из-за возрастных особенностей иммунного ответа люди старше 60 лет легче переносят прививку, чем молодые, и все неприятные симптомы после прививки проходят в течение 1-3 дней. Однако при этом у пожилых чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа.

Также в Роспотребнадзоре настаивают на том, что пожилым обязательно нужно прививаться не только против коронавируса, но и от гриппа.

"Каждая из вакцин вызывает выработку специфичных антител против определенных вирусов и лишь немного повышает сопротивляемость к другим инфекциям. Интервал между введением разных вакцин должен быть не менее 1 месяца", - говорится в материале.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что частая ревакцинация от COVID-19 не влияет на уровень антител.