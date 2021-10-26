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"Неделю шаталась": сын Светличной прокомментировал обнаружение матери

Новости
    26.10.2021, 14:19
Текст:   Олег Усков

Алексей Ивашов, сын секс-символа советского кино Светланы Светличной, отметил, что раздосадован и разгневан эскападой своей звездной матери.

Фото: Предоставлено пресс-лужбой проекта
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Тезисно напомним. 81-летняя Светличная перестала выходить на связь чуть менее недели назад, родные взволновались и 24-го обратились в правоохранительные органы, написав соответствующее заявление.

Артистку искали полиция и волонтеры, пешим порядком прочесывая Москву и Подмосковье, в итоге обнаружив женщину сегодня… на съемках "скандального ток-шоу". До которых Светлана Афанасьевна нынче большая охотница. Произошло это в павильоне киностудии на улице Эйзенштейна.

Ивашов на произошедшее реагирует остро, печалясь, что мама даже не поздравила его с днем рождения, имевшим место накануне. "Она неделю шаталась, где - неизвестно, с кем - неизвестно", - говорит он, подчеркивая, что вместе с супругой вчера весь день просидел в полиции - вместо того, чтобы праздновать.

Фото: kinopoisk.ru
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Сын актрисы добавил в комментарии 360tv: в связи с открывшимися обстоятельствами ничего предпринимать он не планирует, и отметил, что у него нет никаких отношений со знаменитой мамой.

"У меня сейчас нет никаких отношений с ней вообще. Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей", - заявил Ивашов, подытожив: "Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее закидоны".

Алексей (родился в 1961-м) - стоматолог, сын Светличной от первого мужа, актера Владимира Ивашова (Печорин в "Героях нашего времени" 1965-го). Артист умер в 55 лет в 1995-м году после обострения язвы желудка - хирург, делавший ему операцию, был пьян.

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