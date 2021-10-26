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Netflix анонсировал фильм по сериалу "Последнее королевство"

Новости
    26.10.2021, 08:45
Текст:   Анастасия Николаева

Стриминговый сервис Netflix перед выходом пятого сезона "Последнего королевства" заявил о скором начале производства фильма по сериалу.

Фото: WBRussia / youtube
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Такое объявление сделал на MCM Comic Con в Лондоне исполнитель главной роли Александр Дреймон ("Американская история ужасов"), пишет Deadline.

Предполагается, что съемки двухчасового полнометражного фильма стартуют в начале следующего года в Будапеште, незадолго до выхода финального 10-серийного сезона на Netflix.

"Для меня большая честь рассказывать историю Утреда в течение пяти сезонов. Я так благодарен нашим фанатам. Они были безмерно преданы "Последнему королевству", и благодаря их поддержке команда собирается к следующему раунду", - добавил Дреймон.

Сериал снят по книгам Бернарда Корнуэлла "Саксонские истории" и изначально был заказан BBC2, Netflix стал сопродюсером второго сезона и получил полные права с третьего сезона. События шоу охватывают 45-летний период истории Англии с 866 года, после прибытия Великой языческой армии и сопротивления Уэссекса набегам викингов.

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