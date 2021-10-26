Новый Range Rover: огромный дисплей в салоне и странный дизайн кормы

Мировая премьера нового Range Rover состоялась в том числе и в России: внедорожник представили на специальном мероприятии в Москве. Приём заказов на пятое поколение модели начнётся в начале 2022 года, а первые автомобили доберутся до клиентов весной.

Премьеру нового Range Rover, возможно, омрачил "слив" фотографий. Сложно было поверить в то, что на них действительно эта модель.

Больше всего вопросов к задней части с её узкими задними фонарями, объединённых нефункциональной глянцево-чёрной поперечиной через всю ширину пятой двери. Многим корма показалась странной. Здесь важно помнить, что автомобильный дизайн должен быть всегда на шаг впереди моды, а значит, новый Range Rover - отражение тенденций, которые будут актуальны через несколько лет.

К тому же, дизайн внедорожника должен быть "электрическим", ведь в 2024 году запланирован выпуск BEV-модификации модели. "Зализанность" форм обусловлена стремлением к улучшению аэродинамических свойств Range Rover: коэффициент Cd на уровне 0.30 делает новинку "самым аэродинамически эффективным премиальным внедорожником в мире", - заявили в компании. Однако максимальные 23-дюймовые колёса, доступные для RR, точно не повлияют положительным образом на запас хода.

Range Rover по-прежнему будет предлагаться со стандартной и удлинённой колёсной базой, с салоном с четырьмя, пятью или семью местами.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

В Land Rover обещают непревзойдённый комфорт для каждого пассажира, и те, кто на "галёрке", не являются исключением. Наряду с работой над повышением жёсткости кузова, по улучшению вибро- и шумоизоляции были внедрены акустическая система шумоподавления через динамики, установленные в подголовниках (+ ещё 31 динамик, "разбросанный" по всему салону), и адаптивная подвеска, настройки которой меняются перед каждым поворотом. Гидравлика системы управления креном кузова была заменена на электрическую архитектуру, что увеличило эффективность работы.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Пневматическая подвеска имеет четырехступенчатое изменение высоты клиренса: при посадке или выхода из авто кузов опускается на 50 мм, на скорости больше 105 км/ч клиренс сокращается на 16 мм, в условиях бездорожья кузов можно приподнять на 75 мм, если этого мало, то доступно ещё 60 мм.

Новый Range Rover получил самую большую в истории модели информационно-развлекательную систему Pivi Pro с тачскрином 13.1 дисплеем с небольшим изгибом, "парящим" эффектом и обратной тактильной связью - последняя функция применена на автомобилях Land Rover впервые. Пару ММС составляет огромная цифровая приборная панель на экране 13.7 дюйма. Для пассажиров предусмотрены отдельные планшеты с экраном 10.4 дюйма в спинках сидений, которые работают независимо от головного устройства.

Новинка оснащена адаптивными светодиодными фарами, которые могут затенять до 16 объектов, чтобы не доставлять дискомфорт встречным водителям, адаптивным круиз-контролем и подруливающим задним шасси. Последняя опция, позволяющая при помощи электромоторов повернуть задние колёса в противоход передним в диапазоне 7.3 градуса, позволила добиться радиуса разворота менее чем 11 метров - самый маленький показатель для машин бренда.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

В России на старте продаж Range Rover предложат с дизелями мощностью 249 и 350 л.с., а также с новым бензиновым твин-турбо V8 объёмом 4.4 литра и мощностью 530 л.с. Все три работают в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой ZF. За границей внедорожник можно будет купить с гибридной силовой установкой, которая в России не представлена.

Заявлено, что "восьмёрка" эффективнее предшественника на 17% и имеет особую конструкцию поддона, который позволяет мотору работать без перебоев даже при наклоне 45 градусов, с ним глубина преодолеваемого брода составляет 900 мм.

Система трансмиссии с интеллектуальным полным приводом (iAWD) оснащена системой векторизации крутящего момента, активным задним межколёсным дифференциалом с функцией блокировки задней оси и межосевым дифференциалом и двуступенчатой раздаточной коробкой. Передний привод можно отключить в диапазоне скоростей 35-160 км/ч.

Производство Range Rover будет осуществляться на заводе Солихалл в Великобритании на модернизированной производственной линии.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.