Песков заявил об обеспокоенности Кремля ситуацией в Судане

В Москве хотели бы стабилизации положения в Судане и призывают все стороны к сдержанности. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы обеспокоены, конечно, хотели бы видеть скорейшее возвращение ситуации в стране в конституционное русло", - сказал про события в Судане Песков. "Призываем все стороны к сдержанности", - добавил он.

"Судан очень важен для нас в плане развития отношений в самых различных областях, и мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - заключил пресс-секретарь президента.

На вопрос, будет ли Москва поддерживать одну из сторон, Песков сказал: "Суданцы должны сами разобраться с ситуацией в стране, и мы желаем, чтобы это произошло как можно скорее и без потерь человеческих жизней".