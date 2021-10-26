Посмотрите на "дорогу глупости". Здесь постоянно застревают автомобили

Низкие мосты, под которыми регулярно застревают грузовики, у нас прозвали "мостами глупости". А в британском городе Уотфорд есть "улица глупости" Вудмир-авеню - там неосторожные водители наезжают на металлические столбики, установленные по краям проезжей части.

Расстояние между столбиками - всего 198 сантиметров. Они были установлены, чтобы не допустить движение грузовиков через жилой район, и те действительно объезжают его стороной.

Но, как можно узнать из видео, опубликованного на YouTube, водителям обычных легковушек такие ограничители тоже доставляют неприятности: 12 аварий всего лишь за шесть недель, и почти все они с участием самых обычных компактных моделей. Крупные внедорожники вообще не могут протиснуться между столбиками. Например, ширина Range Rover Sport составляет 199 сантиметров. Водители таких машин, объезжая узкое место, выруливают на полосу для автобусов и создают опасные ситуации. При этом знак, установленный перед сужением проезжей части, показывает ограничение ширины 210 сантиметров.

Как пишет издание Herts Live, жители Вудмир-авеню, ради безопасности которых и были установлены столбики, требуют их убрать. Они своими глазами наблюдают разбитые машины и боятся, что скоро могут пострадать люди.