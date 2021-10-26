Постановление губернатора Приморского края от 21 октября 2021 года № 107-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 14 октября 2021 года № 106-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Новости

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год 11:45
Глава НАО обозначил план работы округа в качестве председателя БРС 11:43
В Подмосковье и Санкт-Петербурге полиция ликвидировала подпольные казино 11:40
К поискам исчезнувшей актрисы Светличной подключились волонтеры 11:28
Следователи выдвинули две версии взрыва газа в Челнах 11:24
Сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира 11:23
ВЦИОМ: Россияне назвали лучших исполнителей 11:21
АТОР: Цены на путевки в нерабочие дни выросли до 30% 11:14
Лавров: Россия сфокусируется на повышении качества жизни на Севере 11:12
Японская принцесса Мако лишилась привилегий после замужества 11:10
Составлен рейтинг самых необычных вещей, забытых туристами в отелях 11:08
Сбербанк распространил льготную ипотеку на частные дома 11:00
Ученые создали материал для диагностики болезней легких по выдоху 10:57
Сенатор: Регионы сами решат вопрос о предоставлении выходных для вакцинации 10:57
В Калининградской области объявили нерабочие дни и новые ограничения 10:56
Суд назначил дату оглашения приговора по отравлению таллием в Таганроге 10:55
В Чечне объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября 10:39
АПЛ "Новосибирск" выстрелит залпом "Ониксами" и "Калибрами" 10:18
Зал "Зарядье" прекращает проведение концертов с 28 октября по 7 ноября 10:16
Число встречных ДТП на трассах "Автодора" снизилось на 30 процентов 10:14
В село на Колыме из-за вероятной вспышки COVID-19 вылетели медики 10:08
В Якутии ужесточили ограничительные меры по COVID-19 10:01
В Королеве серийный вор украл шесть велосипедов 09:21
В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения штаммом AY.4.2 09:05
Антонов рассказал о соглашениях с США по контролю над вооружениями 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
26 октября 2021 г.

Постановление губернатора Приморского края от 21 октября 2021 года № 107-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 14 октября 2021 года № 106-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 21 октября 2021 года № 9407 постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 14 октября 2021 года № 106-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. Изложить абзац пятый подпункта 1.2 в следующей редакции:

"предъявлять при посещении зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 7.2 настоящего постановления, действующий QR-код о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (далее - вакцинация), либо QR-код о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, полученные с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru) (далее - QR-код), за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего постановления, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность.";

1.1.2. Изложить пункт 1.3 в следующей редакции:

"1.3. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Допускается посещение гражданами старше 18 лет без предъявления QR-кода зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 7.2 настоящего постановления, при одновременном предъявлении справки медицинской организации о наличии медицинского отвода от вакцинации, выданной в установленном порядке на основании решения врачебной комиссии медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследования) (при условии, что с даты проведения лабораторного исследования прошло не более 72 часов).";

1.1.3. В подпункте 1.4:

заменить в абзаце третьем слова "за исключением случаев, предусмотренных" словами "за исключением случая, предусмотренного";

исключить в абзаце четвертом слово "иных".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора Приморского края В.Г.Щербина



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией