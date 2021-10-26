Постановление губернатора Приморского края от 21 октября 2021 года № 107-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 14 октября 2021 года № 106-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 21 октября 2021 года № 9407 постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 14 октября 2021 года № 106-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. Изложить абзац пятый подпункта 1.2 в следующей редакции:

"предъявлять при посещении зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 7.2 настоящего постановления, действующий QR-код о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (далее - вакцинация), либо QR-код о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, полученные с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru) (далее - QR-код), за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего постановления, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность.";

1.1.2. Изложить пункт 1.3 в следующей редакции:

"1.3. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Допускается посещение гражданами старше 18 лет без предъявления QR-кода зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 7.2 настоящего постановления, при одновременном предъявлении справки медицинской организации о наличии медицинского отвода от вакцинации, выданной в установленном порядке на основании решения врачебной комиссии медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследования) (при условии, что с даты проведения лабораторного исследования прошло не более 72 часов).";

1.1.3. В подпункте 1.4:

заменить в абзаце третьем слова "за исключением случаев, предусмотренных" словами "за исключением случая, предусмотренного";

исключить в абзаце четвертом слово "иных".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора Приморского края В.Г.Щербина







