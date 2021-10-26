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26.10.2021 19:26
Рубрика: Общество

Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса

Текст: Сергей Бабкин

К концу этой недели Москва может выйти на пиковые значения по заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз на пленарном заседании сети ВОЗ "Регионы за здоровье" озвучила замглавы департамента здравоохранения Елена Хавкина, сообщает РИА Новости.

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"Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвертую волну, - констатировала специалист. - К сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости".

Отметим, что в конце этой недели в Москве вводится ряд санитарных ограничений. В режим нерабочих дней перейдут все магазины, кроме продовольственных, салоны красоты, фитнес-клубы и другие организации сферы услуг. Ресторанам и кафе разрешат работать только навынос и на доставку.

В регионах Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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