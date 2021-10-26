Искусственный интеллект покажет дефекты на шумозащитных дорожных экранах

Обнаруживать и оцифровывать дефекты на шумозащитных экранах, а также контролировать состояние дорожной инфраструктуры будет искусственный интеллект, сообщили в госкомпании "Автодор". Решение разработано госкомпанией совместно с "Центром компетенций НТИ по большим данным МГУ имени М.В. Ломоносова" при участии ООО "ОЗМК".

"Искусственный интеллект способен выявить коррозию, вмятину, граффити, загрязнения и прочие повреждения шумозащитных экранов. Разработка также может вести учет количества экранов и анализировать их цвет", - отмечают в "Автодоре"

Система поможет контролировать состояние объектов дорожной инфраструктуры для их своевременного обновления и контроля гарантийных обязательств. Работы по созданию системы начали по результатам оценки конструкций экранов, представленных на полигоне госкомпании на первом этапе будущей трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань.

Алгоритм работы решения предполагает, что к любому автомобилю крепится устройство, которое содержит камеру, GPS-модуль, микрокомпьютер и датчик освещенности. Алгоритмы адаптируются под погодные условия. При проезде автомобиля вдоль шумозащитных экранов устройство непрерывно записывает видео, геоданные и уровень освещенности. Полученные данные анализируются искусственной нейросетью, которая определяет дефекты на шумозащитных экранах. На основе геоданных в веб-интерфейсе выстраивается карта, где точкой отмечается каждая обнаруженная проблема и прикрепляется соответствующий фотоснимок и площадь повреждения.

Такое решение позволит контролировать состояние шумозащитных экранов из различных материалов, нарушение гарантийных характеристик, а также эффективно планировать и проводить их обновление, отмечают в госкомпании. Кроме шумозащитных экранов, система способна вести учет и оценивать состояние и других объектов дорожной инфраструктуры, например, дорожные знаки, светофоры, фонари, солнечные панели, разметку пешеходных переходов.