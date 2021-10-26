Непривитым пенсионерам в столице предложили сидеть дома или вакцинироваться

В защиту старшего поколения

Ситуация же, как оценил ее Собянин, развивается по худшему сценарию. Всего лишь за месяц заболеваемость в городе выросла в четыре раза - до 42 тысяч в неделю. Причем, как отмечает заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, впервые с начала пандемии Москва фиксирует такой высокий рост заболеваемости в течение пяти недель подряд. В сутки выявляется уже до 8 тысяч новых случаев. "В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", - опасается мэр.

Понятно, что ничего хорошего в этом нет для москвичей любого возраста. Но пожилых "корона" бьет просто наотмашь. Именно они болеют тяжелее всего, занимая сейчас порядка 60 процентов коек в стационарах Москвы и 70 процентов - в реанимационных. Порядка 600 пациентов ежедневно лежат на ИВЛ. И 86 процентов умерших - это тоже ветераны. "Именно поэтому решения, которые мы принимаем, в первую очередь направлены на то, чтобы защитить эту самую уязвимую категорию горожан", - сказала Анастасия Ракова, комментируя введение в городе домашнего режима для старшего поколения.

Пора на прививку

Впрочем, в отличие от прежних ограничительных мер, предпринимаемых властями весной 2020 года, когда пандемия только пришла в Москву, сейчас на домашний режим отправляются не все пенсионеры, а только невакцинированные и не переболевшие коронавирусом за последние полгода.

Но таких, к сожалению, в городе гораздо больше, чем могло бы быть, если бы, вернувшись осенью с дач, ветераны первым делом отправились на прививочный пункт. Но этого не произошло, с сожалением отмечает Собянин. В результате из трех миллионов московских пенсионеров привитых сейчас только треть - 1,1 миллиона, а из общего количества вакцинированных горожан на их долю приходится всего 23 процента. Остальным - 1,9 миллиона, а также 600 тысячам хроников придется выполнять указ мэра и соблюдать домашний режим.

Режим этот, правда, сейчас не так строг. Не возбраняется ни гулять, ни заниматься физкультурой на свежем воздухе. Можно самим сходить за продуктами в ближайший магазин и за лекарствами в аптеку. Выгулять собаку, вынести мусор... И даже можно пока поехать на метро или любом другом общественном транспорте бесплатно, по социальной карте, хоть к внукам в гости, хоть электричкой на дачу.

Такая же свобода передвижений по городу сохранится и впредь у всех пожилых москвичей, которые до 8 ноября все-таки привьются от коронавируса. Если выбрать для прививки однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", достаточно одного укола, чтобы карту не заблокировали. Но у тех, кто этой возможностью не воспользуется и не вакцинируется, социальная карта в период с 8 ноября до 25 февраля работать перестанет. Чтобы восстановить ее работоспособность, путь один - в прививочный пункт, благо в Москве недостатка в них нет. 100 пунктов вакцинации открыты семь дней в неделю без выходных при поликлиниках, еще десятки в торговых центрах и даже в ГУМе, на Красной площади.

2,5 миллиона пожилых москвичей обязаны соблюдать с 25 октября по 25 февраля домашний режим

К введенным сейчас ограничительным мерам относится и обязанность работодателей вновь отправить на удаленку 30 процентов сотрудников. И они в первую очередь обязаны это сделать по отношению к непривитым работникам в возрасте 60+. Эти люди могут оформить и больничный лист. Подтверждающим документом для работника, который прошел вакцинацию или переболел, может стать QR-код, который у многих уже есть в электронных медкартах. Те же, у кого нет, могут за его получением обратиться на специальный сервис на портале mos.ru.

Город поможет

Но в любом случае можно сказать одно: без помощи пожилые москвичи, которым предстоит пережить подъем заболеваемости коронавирусом на домашнем режиме, не останутся. К 100 тысячам из них как приходили в обычной жизни, так и в предстоящие четыре месяца будут приходить социальные работники. Их в столице более шести тысяч.

Уже бросил клич ресурсный центр "Мосволонтер" - приглашает вновь, как в начале пандемии, молодых, здоровых и добрых москвичей помочь старикам. Сходить в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, прогуляться с питомцем...

Полезный телефон

Горячая линия комплекса социального развития Москвы: +7 (495) 870-45-09.